Minister Salvini navrhuje tábory pre migrantov aj južnejšie od Líbye

Nový minister vnútra a vicepremiér Matteo Salvini tlieska počas zloženia prísahy do rúk prezidenta Sergia Mattarellu v Ríme 1. júna 2018.

Rím 25. júna (TASR) - Európska únia by mala presvedčiť krajiny v oblastiach "južnejšie od Líbye", ako napríklad Niger, Mali, Čad alebo Sudán, aby na svojom území zriadili prijímacie tábory pre migrantov a utečencov. Po pondelňajšej krátkej návšteve líbyjského Tripolisu to na tlačovej konferencii v Ríme navrhol nový taliansky minister vnútra Matteo Salvini.vyhlásil podľa tlačovej agentúry DPA taliansky politik.Salvini ďalej vyzval Francúzsko, aby otvorilo svoj prístav v meste Marseille nemeckej humanitárnej lodi, na ktorej palube sa už niekoľko dní zdržiava 234 migrantov a utečencov odmietnutých Maltou a novou populistickou vládou v Taliansku.povedal Salvini.Plavidlo prevádzkované nemeckou mimovládnou organizáciou Mission Lifeline momentálne kotví asi 50 kilometrov od brehov Malty. Migrantov zachránilo po tom, čo sa pokúsili dostať zo severnej Afriky na európske pobrežie.Predstavitelia Líbye sa Salvinimu podľa jeho slov poďakovali za to, že zakázal tejto organizácii, aby so svojou loďou zakotvila na pobreží Talianska a vylodila sa tam.Posádka plavidla Mission Lifeline podľa Salviniho slov ignorovala inštrukcie talianskych a líbyjských pobrežných služieb, keď vo štvrtok podnikla misiu na záchranu migrantov, ktorí sa podľa Talianska nachádzali v pobrežných vodách Líbye. Lifeline hovorí, že loď bola v medzinárodných vodách.Minister vnútra a podpredseda novej talianskej vlády sa vrátil z krátkej jednodňovej návštevy v Líbyi povzbudený vo svojom boji proti migrantom v Európe a európskym humanitárnym organizáciám, píše agentúra AP.Salvini znova obvinil záchranárske skupiny a humanitárne organizácie pracujúce s migrantmi z toho, že plnia iba úlohupre pašerákov ľudí so základňou v Líbyi. Nová talianska vláda ich zakázala tamojším prístavom prijímať.