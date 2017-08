Minister školstva P. Plavčan podá abdikáciu k 31. augustu

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Foto: FOTO TASR - Marko Erd Foto: FOTO TASR - Marko Erd

Bratislava 22. augusta (TASR) – Odchádzajúci minister školstva Peter Plavčan zotrvá vo funkcii do konca augusta. Oznámila to dnes Slovenská národná strana, ktorej Plavčan je nominantom.Ako prvý informáciu priniesol denník Sme. "informovala TASR Zuzana Škopcová, riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka. Podľa nej je poslednou prioritou ministra zvýšenie miezd učiteľom.Na odchod ministra školstva Petra Plavčana vyzval minulú stredu (16.8.) premiér Robert Fico (Smer-SD). Zdôvodnil to tým, že vládna koalícia si nemôže dovoliť hazardovať s dôverou verejnosti naštrbenou udalosťami na ministerstve školstva. Predsedu SNS Andreja Danka požiadal, aby v čo najkratšom čase navrhol nového šéfa školského rezortu. Ten potvrdil, že Plavčan z postu ministra odíde, meno nového ministra ešte neoznámil.Ministerstvo školstva od začiatku júla čelí kritike pre rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Dotácie mali dostať aj firmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Minister problematické výzvy zastavil a nariadil ich preverenie. Európska komisia (EK) neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra.Po vypuknutí kauzy žiadala opozícia odstúpenie ministra. Udalosti spôsobili aj vládnu krízu iniciovanú vypovedaním koaličnej zmluvy zo strany SNS.