Minister školstva Plavčan požiadal EK, aby preverila eurofondovú výzvu

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan počas tlačovej konferencie. Bratislava, 26. júla 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júla (TASR) – Eurofondovú výzvu na dlhodobý strategický výskum a vývoj má preveriť Európska komisia (EK). Obrátil sa na ňu minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS). Zároveň bol proces schvaľovania projektov v rámci tejto výzvy do ukončenia kontrol pozastavený.Ako dnes Plavčan informoval, túto výzvu bude preverovať aj riadiaci výbor v rámci sekcie štrukturálnych fondov.uviedol Plavčan. Na urýchlené zaujatie stanoviska k eurofondom ministra vyzval napríklad prezident SR Andrej Kiska.Minister taktiež pripomenul, že sa v posledných dňoch v médiách miešali dokopy dve výzvy. Prvou je výzva na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier, ktorá je už uzavretá a druhá na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja, ktorá je stále otvorená. Po uzavretí prvej výzvy už podľa neho prebieha štandardná kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR.Plavčan sa ohradil aj voči tomu, že prostriedky z druhej výzvy by mali dostať iba vysoké školy či Slovenská akadémia vied. Táto výzva bola nastavená tak, aby sa podporila spolupráca výskumného a podnikateľského sektora.uviedol šéf rezortu školstva. Pripomenul, že medzi päť najúspešnejších subjektov z hľadiska získaných finančných prostriedkov z prvej výzvy sa zaradili dve významné výskumné organizácie a tri výskumné univerzity. Danými univerzitami sú Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave.Opozičné hnutie OĽaNO-NOVA v utorok (25.7.) uviedlo, že má pochybnosti o nezávislosti a odbornosti hodnotiteľov eurofondových projektov. Šéf rezortu školstva na túto kritiku povedal, že on nevstupuje do procesu hodnotenia, ani do toho, akým spôsobom boli hodnotitelia vyberaní.dodal Plavčan.Médiá ešte 10. júla informovali, že rektori veľkých univerzít a predseda SAV v súvislosti s výzvou na dlhodobý strategický výskum a vývoj napísali ministrovi školstva list, v ktorom ho žiadajú, aby výsledky eurofondovej výzvy anuloval. Plavčan sa s rektormi následne stretol a prisľúbil im, že preverí hodnotenie projektov. Rovnako tak preverí plnenie kritérií subjektmi, ktoré sa do výzvy prihlásili.