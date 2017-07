Minister Sólymos skontroloval vrty monitorujúce skládku vo Vrakuni

Na archívnej snímke minister životného prostredia László Sólymos. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) - Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) dnes so zástupcami Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra skontroloval činnosť vrtov monitorujúcich bývalú skládku Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni. Oznámil, že v lokalite pribudnú i ďalšie kontroly znečistenia. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva životného prostredia.V okolí skládky je v súčasnosti monitorovaných 18 vrtov. Vďaka nim Štátny geologický ústav Dionýza Štúra pravidelne analyzuje znečistenie podzemných vôd. Metodika monitoringu je postavená na pravidelnom odoberaní vzoriek, ktoré sa následne posielajú do akreditovaných laboratórií na chemickú analýzu.priblížil generálny riaditeľ Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Branislav Žec.Získané informácie následne ministerstvo životného prostredia zdieľa napríklad s dotknutými samosprávami a úradmi. Čoskoro by k 18 aktívnym vrtom mali pribudnúť ďalšie kontroly podzemných vôd. V určitých prípadoch aj zo studní.Minister Sólymos chce zintenzívniť komunikáciu s obyvateľmi o problematike skládky vo Vrakuni.zdôvodnil minister. Rezort na svojom webe vytvoril podstránku venovanú informáciám o riešení skládky. Zároveň bol vytvorený nový mail vrakuna@enviro.gov.sk, na ktorom budú odborníci z ministerstva odpovedať na otázky obyvateľov. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na sanáciu skládky.Ministerstvo využije metódu enkapsulácie. Vybuduje podzemnú tesniacu stenu, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Zdola bude skládka odizolovaná nepriepustným geologickým podložím a zhora izolačnou vrstvou. Súčasťou sanácie bude čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Náklady na odstránenie environmentálnej záťaže sa odhadujú na viac ako 30 miliónov eur. Konečnú sumu a presný termín sanácie však určí verejné obstarávanie.Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena, na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia. Kontaminačným mrakom je podľa ministerstva zasiahnutá Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Rezort preto vyzval obyvateľov týchto bratislavských mestských častí, aby nepoužívali vodu zo studní na polievanie koreňovej a listovej zeleniny, kúpanie, sprchovanie či napúšťanie bazénov.