Minister spravodlivosti a predsedníčka NS: Súdy musia byť rýchlejšie

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. mája (TASR) – Prioritou ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) a predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej je prijať konkrétne opatrenia, ktoré skrátia dĺžku súdnych konaní. Gál so Švecovou sa na tom zhodli počas utorkového stretnutia. Dĺžka súdnych konaní je totiž podľa nich z pohľadu občana jedným z najdôležitejších kritérií fungovania súdov.Po zavedení opatrení do praxe by mali súdy rozhodovať v čo najkratšom čase vo veciach ochrany práv a slobôd občana, priblížila závery schôdzky hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová. Obaja predstavitelia justície sa tiež zhodli, že najväčší problém v súčasnosti predstavuje agenda správnych konaní.Práve v tejto oblasti je dĺžka súdneho konania neprimerane dlhšia než v trestnom, obchodnom či civilnom súdnictve.uviedol v tejto súvislosti minister Gál. Aj to je dôvod, prečo spolu s predsedníčkou NS pripravia spoločný vzdelávací projekt pre odborný personál správnych orgánov.Zamestnancov správnych orgánov budú školiť sudcovia NS, ministerstvo poskytne školiace priestorové kapacity Justičnej akadémie.vyjadrila sa Švecová.Témou schôdzky bolo aj zvyšovanie dôvery ľudí v justíciu. Gál so Švecovou sa zhodli, že v období, keď je súdnictvo predmetom spoločenskej kritiky, je mimoriadne dôležité zabezpečiť efektívne fungovanie projektu súdneho manažmentu, ktorý má garantovať transparentné a spravodlivé prideľovanie veci sudcom a tým občanovi plne zaručiť ústavné právo na zákonného sudcu.