Minister spravodlivosti získa kontrolnú kompetenciu voči ZVJS

Na archívnej snímke generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Milan Ivan a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Bratislava 6. februára (TASR) – Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) sa od 15. marca dostane pod kontrolu ministra spravodlivosti. Postará sa o to novela zákona o ZVJS, ktorú v utorok 110 hlasmi schválili poslanci NR SR. Právna norma sa zaoberá aj sťažnosťami odsúdených a obvinených, spresňuje výkon prehliadky u obvinených a odsúdených a zakazuje aj prelety dronov ponad chránené objekty ZVJS.V súčasnosti minister spravodlivosti síce riadi ZVJS, zákon mu však nepriznáva kontrolnú kompetenciu, a to napriek jeho zákonnej možnosti vymenúvať a odvolávať generálneho riaditeľa, námestníkov a ostatných príslušníkov zboru v jeho priamej riadiacej pôsobnosti, ozrejmil dôvod zmeny hovorca rezortu Peter Bubla. Minister, respektíve ním poverené osoby, majú vykonávať kontrolu v ZVJS na základe podnetov. Tie podľa Bublu dostáva rezort už dnes.Zmení sa aj v súčasnosti formalistický prístup v oblasti podávania sťažností odsúdených a obvinených. Po novom dostanú sťažovatelia možnosť odstrániť formálne nedostatky svojich sťažností, prípadne im bude umožnené, aby ju vyhotovili v listinnej podobe, ak ju podali osobne.Novela ďalej spresňuje výkon prehliadky u obvinených a odsúdených v objektoch chránených ZVJS. Pri dôkladnej osobnej prehliadke sa napríklad majú zobliecť do spodnej bielizne a príslušník zboru prehliadne ich telo, vrátane ústnej dutiny, podpazušia, dlaní a chodidiel. Budú povinní vyzliecť sa aj donaha na nevyhnutne potrebný čas. Príslušník zboru vtedy vykoná vizuálnu prehliadku ich tela.Právna norma zároveň zakazuje prelety bezpilotných lietadiel, tzv. dronov ponad objekty chránené ZVJS bez predchádzajúceho písomného súhlasu generálneho riaditeľa zboru. Príslušníci zboru budú oprávnení v týchto prípadoch použiť rušičku alebo dokonca aj strelnú zbraň.