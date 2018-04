Minister spravodlivosti zrejme bude súhlasiť s vydaním Antonina V.

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál počas rokovania 100. schôdze vlády Slovenskej republiky v piatok 20. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. apríla (TASR) – Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) zrejme bude súhlasiť s vydaním podnikateľa Antonina V. na trestné stíhanie do Talianska. Gál to uviedol v piatok po zasadnutí vlády v reakcii na rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach, ktorý zmenil talianskemu podnikateľovi väzbu z predbežnej na vydávaciu.povedal minister s tým, že však zatiaľ nevidel spis a nevie, čo obsahuje. Minister spravodlivosti pritom môže rozhodnúť o tom, že Antonino V. ostane na Slovensku.doplnil Gál.uviedla pre novinárov hovorkyňa krajského súdu Anna Pančurová. Vydávacia väzba začína plynúť od piatka.Antonino V. je v Taliansku trestne stíhaný za drogovú činnosť a súd v Benátkach na neho vydal európsky zatýkací rozkaz. Na Slovensku taliansky podnikateľ najnovšie čelí aj obvineniu pre pokus zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a pokus zločinu subvenčného podvodu.Vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry uznesením z 13. apríla začala v tejto veci trestné stíhanie. Podľa Úradu špeciálnej prokuratúry sa to týkalo pokusu vylákať v roku 2009 od Pôdohospodárskej platobnej agentúry eurodotácie v celkovej výške zhruba 120.000 eur. O jeho aktivitách a kontaktoch na Slovensku písal okrem iného pred svojou násilnou smrťou investigatívny novinár Ján Kuciak.