Minister T. Drucker povie koncom týždňa, či odvolá T. Gašpara

Na snímke minister vnútra SR Tomáš Drucker počas tlačovej konferencie 10. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 10. apríla (TASR) - Osud policajného prezidenta Tibora Gašpara by mal byť jasný vo štvrtok (12.4.) či v piatok (13.4.). Práve vtedy plánuje minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) oznámiť, či Gašpara odvolá, alebo nie. Na odchod z funkcie ho nevyzval. V stredu (11.4.) navyše plánuje predložiť do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorý má zmeniť pravidlá výberu policajného prezidenta."Urobil som si jasno a v priebehu nasledujúcich dní vám oznámim rozhodnutie. Predpokladám, že vo štvrtok, alebo piatok to oznámim," povedal na utorkovej tlačovej konferencii. Gašpar podľa jeho slov bude mať svojho nástupcu, otázka je, kedy. Odvoláva sa na zmenu pravidiel. "Táto legislatíva počíta nielen s výmenou na pozícii policajného prezidenta, ale aj s povinnými výberovými konaniami všetkých vrcholových riadiacich funkcionárov aj v Policajnom zbore, aj v policajnej inšpekcii," doplnil minister.O tom, ako bude v prípade Gašpara postupovať, sa chcel minister rozhodnúť na základe faktov, a nie tlaku, ktorý vznikol. Vníma kritiku voči Gašparovi, ale sú tu podľa neho aj veci, v ktorých je policajný prezident profesionál. Urobil podľa neho aj dobré veci.Policajný prezident nedávno nevylúčil, že sa rozhodne z funkcie odísť sám. Začína sa totiž podľa jeho slov útočiť na všetkých policajtov a na výsledky ich práce. To, že jeho odchod žiadajú tisíce ľudí v uliciach, si Gašpar uvedomuje. Nemá však pocit, že by vo funkcii škodil. Poukázal, že na Slovensku sa stalo menej trestných činov, bolo menej mŕtvych na cestách.Drucker pred pár dňami označil zmeny v spôsobe obsadzovania riadiacich funkcionárov v Policajnom zbore (PZ) SR za svoju absolútnu prioritu. Minister chce presadiť povinné výberové konania na obsadzovania všetkých vrcholových pozícií v polícii a tiež definovať ich funkčné obdobia.Prezident PZ a šéf policajnej inšpekcie majú byť vyberaní v dvojkolovom výbere s verejným vypočutím. Povinnými orgánmi majú byť výberová komisia a tiež parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorého úlohou bude kandidátov nielen vypočuť, ale aj odporučiť najvhodnejšieho.Povinné výberové konania sa majú týkať tiež policajných viceprezidentov, krajských policajných riaditeľov a všetkých vrcholových funkcionárov s celoslovenskou pôsobnosťou. Funkčné obdobie nových policajných špičiek by malo byť päťročné. Pre obsadzovanie vyšších riadiacich funkcionárov budú platiť povinné bezpečnostné previerky.Bezdôvodné odvolanie policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie by v budúcnosti nemalo byť možné. Dozor nad trestným stíhaním policajtov majú mať špecializované oddelenia prokurátorov v rámci všetkých krajov.