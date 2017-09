Minister Tillerson odcestuje do Číny na rozhovory o KĽDR

Rex Tillerson, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson odcestuje do Číny na trojdňové rozhovory začínajúce sa vo štvrtok 28. septembra, práve v období, keď sa medzinárodné spoločenstvo snaží vyriešiť napätú situáciu spôsobenú vyhrážkami Severnej Kórey (KĽDR). Informovalo o tom dnes ministerstvo zahraničných vecí USA.Tillerson bude predebatovávať aj plánovanú cestu prezidenta USA Donalda Trumpa do tejto oblasti, ktorá sa má podľa očakávania uskutočniť na jeseň. S vysokopostavenými čínskymi predstaviteľmi bude minister viesť rozhovory takisto o obchode a investíciách.Tillerson bude mať v Pekingu stretnutia s predstaviteľmi od štvrtka do soboty 30. septembra, uviedla hovorkyňa ministerstva Heather Nauertová.Pôjde už o druhú Tillersonovu návštevu v Číne a táto sa uskutoční v čase zvyšujúceho sa napätia medzi USA a Severnou Kóreou (KĽDR), súvisiaceho s jadrovými a raketovými skúškami KĽDR. Tillerson bol v Pekingu prvýkrát v marci.Ministerstvo dodalo, že návšteva bude ubezpečením, že Trumpova administratíva dodrží svoj záväzok, že bude posilňovať svoje ekonomické a bezpečnostné záujmy v ázijsko-tichomorskom regióne.