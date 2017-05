Minister vnútra ČR poprel informácie, že Salman Abedi bol aj v Prahe

Český minister vnútra Milan Chovanec, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Praha 25. mája (TASR) - Český minister vnútra Milan Chovanec dnes uviedol, že jeho rezort od zahraničných partnerov pozná trasu údajného samovražedného atentátnika Salmana Abediho, ktorú médiá spomínajú v súvislosti s pondelňajším samovražedným útokom v Manchestri.napísal Chovanec dnes na Twitteri.Nemecký denník Der Tagesspiegel v stredu informoval, že Abedi pred odletom do Manchestru pricestoval do Nemecka z Líbye, pričom sa zastavil v Prahe.Salman Abedi, ako potvrdila polícia v nemeckom Düsseldorfe, štyri dni pred teroristickým útokom v Manchestri využil letisko v hlavnom meste spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko iba na tranzit a prestup na linku do Manchestra. V Düsseldorfe sa zdržiaval len krátky čas v tranzitnej zóne, uviedol na svojej stránke týždenník Die Zeit.Druhý program nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF získal informáciu, podľa ktorej Abedi pricestoval do Düsseldorfu z Turecka, a nie, ako uviedol v stredu Der Tagesspiegel, z Prahy.Podľa poznatkov tajných služieb sa predpokladaný atentátnik zdržiaval pravdepodobne aj v občianskou vojnou zmietanej Sýrii, v ktorej sú aktívni džihádisti z tzv. Islamského štátu.Pondelkový bombový útok v Manchestri si vyžiadal 22 mŕtvych a desiatky zranených, pričom stav viacerých z nich je kritický.