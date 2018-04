Minister vnútra Tomáš Drucker odstupuje z funkcie

Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) odstupuje zo svojej funkcie. Drucker to oznámil na pondelkovom brífingu na pôde ministerstva. Odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara nie je podľa neho správne ani spravodlivé.





Prehľad abdikácií členov vlád premiéra Roberta Fica nominovaných za stranu Smer-SD od 4. júla 2006

"Žiadalo sa odo mňa, aby som dokázal znížiť túto polarizáciu, aby som odvolal Tibora Gašpara. Ale ja si chcem zachovať svoju integritu. Ak si myslím, že tvrdé odvolanie Tibora Gašpara nie je správne, tak pokiaľ ja mám vytvárať istú polarizáciu namiesto jej uvoľnenia, si myslím, že za týchto okolností nemám ďalej právo zotrvávať v pozícii ministra vnútra. Preto som sa rozhodol, že podám do rúk pána prezidenta rezignáciu na svoju funkciu," oznámil Drucker.Drucker nastúpil do funkcie ministra vnútra po Robertovi Kaliňákovi pred mesiacom a vzal si čas na rozhodnutie o Gašparovej budúcnosti. Gašparov odchod žiadajú ľudia na protestoch, opozícia aj prezident SR Andrej Kiska. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) považuje Gašpara za profesionála, ale avizoval, že bude rešpektovať rozhodnutie ministra.Po rozhovore s predsedom vlády Robertom Ficom minister obrany SR František Kašický podal demisiu. Dôvodom boli tendre na upratovacie práce a odpratávanie snehu na ministerstve obrany, ktoré boli v rozpore so schválenými pravidlami vypísané vo výške takmer 4 miliardy korún.- Prezident SR Ivan Gašparovič prijal z rúk šéfa rezortu zdravotníctva Ivana Valentoviča abdikačné listiny. Osobné dôvody, ktoré ho viedli k rozhodnutiu opustiť ministerskú stoličku, spresniť odmietol.- Prezident SR Ivan Gašparovič prijal demisiu ministra zahraničných vecí SR Jána Kubiša. Kubiš nastúpil na pozíciu výkonného tajomníka Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN), do ktorej ho 19. decembra 2008 vymenoval generálny tajomník OSN Pan Ki-mun.- Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský podal demisiu po rozhovore s premiérom. Išlo o prvú zmenu v kabinete Roberta Fica (Smer-SD), od jeho nástupu do vlády v apríli 2012.- Po vzájomnej dohode s premiérom Robertom Ficom sa rozhodol podať demisiu aj minister školstva SR Dušan Čaplovič.- Zuzana Zvolenská prijala výzvu premiéra Roberta Fica a odišla z postu ministerky zdravotníctva SR. Dôvodom bol podozrivý nákup CT prístroja piešťanskou nemocnicou. Premiér vyzval na odstúpenie z funkcie podpredsedníčky NR SR aj Renátu Zmajkovičovú (Smer-SD), ktorá je predsedníčkou dozornej rady v piešťanskej nemocnici v súvislosti s kauzou nákupu drahšieho CT prístroja v tejto nemocnici. V súvislosti s touto kauzou sa 18. novembra 2014 vzdal svojho mandátu aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Pavol Paška.- Prezident SR Andrej Kiska prijal demisiu ministra školstva SR Petra Pellegriniho, ktorý sa stal novým predsedom Národnej rady SR. V tajnej voľbe mu svoj hlas odovzdalo 120 poslancov zo 136 prítomných. Pellegrini nastúpil do čela parlamentu po Pavlovi Paškovi (Smer-SD), ktorý sa tejto pozície vzdal.- Hlava štátu Andrej Kiska prijal abdikáciu ministra hospodárstva SR Pavla Pavlisa. Stalo sa tak po medializácii informácií o upratovacích službách v organizáciách spadajúcich pod jeho rezort, ktoré získala firma jeho švagra, a po následnom rozhovore s predsedom vlády.- Prezident SR Andrej Kiska prijal demisiu Mareka Maďariča, ktorý 28. februára 2018 odstúpil z funkcie ministra kultúry SR. Dôvodom abdikácie bola vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. Rezort kultúry viedol do 7. marca 2018.- Robert Kaliňák (Smer-SD) skončil vo funkcii ministra vnútra SR.