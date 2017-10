Minister vnútra: V Marseille útočil Tunisan žijúci nedávno v Taliansku

Policajti hliadkujú pred železničnou stanicou v meste Marseille 1. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 3. októbra (TASR) - Mužom, ktorý v nedeľu v juhofrancúzskom Marseille na smrť dobodal dve mladé ženy, bol Tunisan žijúci pred časom v Taliansku. Podľa agentúry AP o tom dnes informoval francúzsky minister vnútra Gérard Collomb.Collomb dnes vo vysielaní rozhlasovej stanice France-Inter uviedol, že útočník žil v Taliansku a mal platný tuniský pas.Bezprostredne po útoku, ktorý sa odohral uplynulú nedeľu na železničnej stanici v Marseille, páchateľa zneškodnila vojenská hliadka. K akcii sa neskôr prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS).Agentúra AP s odvolaním sa na dnešné vydania talianskej tlače dodala, že talianske policajné sily na boj s terorizmom prešetrujú, či páchateľ útoku z Marseille bol v kontakte s Tunisanmi, ktorí boli zapletení do iných útokov v Európe a žili v Taliansku v rovnakom regióne - Lazio. Medzi nimi bol aj Anis Amri, ktorý vlani v decembri spáchal útok na vianočných trhoch v Berlíne.Podľa denníka Corriere della Sera páchateľ útoku v Marseille žil v rokoch 2006-14 v talianskom meste Aprilia neďaleko Ríma a oženil sa s Taliankou. Živil sa príležitostnými prácami a kvôli krádežiam a obchodovaniu s drogami mal problémy s políciou. Po rozvode s manželkou Ramonou sa rozhodol odísť do Francúzska.Denník zdôrazňuje, že talianski vyšetrovatelia nateraz vylučujú hypotézu, že podozrivý muž sa počas pobytu v Taliansku zradikalizoval.Spravodajský web RTL však dnes informoval, že vyšetrovatelia vo Francúzsku našli v mobile podozrivého videozáznamy s islamistickou propagandou, čo naznačuje, že sa mohol radikalizovať.Vyšetrovaním sa tiež zistilo, že páchateľ útoku v Marseille od roku 2005 figuruje v záznamoch polície vo Francúzsku i vo viacerých štátoch Maghribu pod siedmimi rozličnými menami. Collomb dnes v súvislosti s tým apeloval na posilnenie zdieľania informácií o podozrivých osobách medzi štátmi.V súvislosti s útokom v Marseille dnes minister Collomb uviedol, že nariadil začať vyšetrovanie správnosti postupu polície po tom, ako sa ukázalo, že Tunisana uplynulý piatok zadržala polícia v Lyone za krádež v obchode. Polícia ho však v sobotu prepustila na slobodu. Vzatie do väzby v prípade Tunisana francúzska polícia žiadala v minulosti aj v iných prípadoch, keď bol zadržaný kvôli iným deliktom.