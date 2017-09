Minister zahraničných vecí USA R. Tillerson: Sme v kontakte s KĽDR

Rex Tillerson, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 30. septembra (TASR) - Spojené štáty dnes po prvý raz priznali, že sú v priamom kontakte so Severnou Kóreou. Sondujú pritom, či by bol Pchjongjang ochotný rokovať o svojom jadrovom a raketovom programe. Podľa agentúry DPA to dnes uviedol šéf americkej diplomacie Rex Tillerson.povedal Tillerson počas návštevy Číny, pri rozhovore s novinármi v rezidencii veľvyslanca USA v Pekingu. Jeho slová citovali noviny New York Times.zdôraznil americký minister po sérii stretnutí s čínskymi predstaviteľmi. Ako na tieto snahy reaguje severokórejská strana, však neuviedol.Tillerson zdôraznil len to, že Washington komunikuje s Pchjongjangom priamo, bez sprostredkovania Číny, ktorá má podľa neho v tomto smere svoje vlastné kanály.Šéf americkej diplomacie sa počas pobytu v Pekingu stretol aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Jednou z hlavným tém bola príprava návštevy prezidenta USA Donalda Trumpa v Číne, ktorá by sa mala uskutočniť v rámci v prvej polovici novembra. Trump pricestuje do Číny v rámci turné po piatich krajinách východnej Ázie, počas ktorého navštívi aj Japonsko, Južnú Kóreu, Vietnam a Filipíny.O severokórejskej jadrovej hrozbe a o americko-čínskych obchodných vzťahoch Tillerson rokoval v Pekingu s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im a so štátnym radcom Jang Ťie-čch'om.