Ministerka D. Saková odmietla spojitosť s kúpou haly v Pezinku

Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková prichádza na výjazdové rokovanie vlády SR vo Vranove nad Topľou 3. mája 2018. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Vranov nad Topľou 3. mája (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) odmietla spojitosť s podozrivo lacnou kúpou haly v Pezinku, na ktorú vo štvrtok upozornil predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. Kúpa sa podľa nej týkala výlučne jej vtedajšieho manžela. Pripomenula tiež, že nešlo o obchod so štátom.Opozičný líder informoval, že firma exmanžela Sakovej kúpila výhodne a za zvláštnych okolností v roku 2012 halu v Pezinku, ktorá je teraz na predaj za výrazne vyššiu sumu. Poukázal pritom, že manželia mali bezpodielové vlastníctvo, a tak bola majiteľkou aj Saková, v tom čase vedúca služobného úradu ministra vnútra. Transakcia podľa Matoviča vykazuje znaky legalizácie príjmov z trestnej činnosti.vysvetlila novinárom ministerka počas výjazdového rokovania vlády vo Vranove nad Topľou.Matovičovi naopak odkázala, aby vysvetlil, ako lacno prišiel k pozemkom v Trnave pri obchodovaní s Jozefom Majským, ktoré kúpil o polovicu lacnejšie ako určil znalecký posudok.doplnila.Halu s pozemkom nachádzajúcu sa medzi centrom Pezinka a sídliskom Sever kúpila v roku 2012 za 50.000 eur firma In Company Alexandra Saka od spoločnosti Vodný záchranný systém. Tá sa k hale podľa účtovnej uzávierky dostala rok predtým za 186.000 eur. Obe firmy mali v tom čase sídlo na rovnakej adrese.Matovič priblížil, že dnes je hala na predaj za 339.000 eur, čiže na nej jej majiteľ zarobí 289.000 eur, čo opozičný líder prerátal na päťročný zisk vo výške 578 percent. Za obchodom podľa neho nemusí byť len to, že spoločnosť Vodný záchranný systém mala zákazku od ministerstva vnútra.odkázal ministerke líder OĽaNO. Domnieva sa, že Sakovci mohli dať predávajúcemu ponuku na kúpu s tým, že napotrebujú mať uvedenú čo najnižšiu sumu.