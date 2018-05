Ministerka Kalavská odmieta zlyhanie systému ambulantných pohotovostí

Na snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská počas tlačovej konferencie v rámci prezentácie investícií do rekonštrukcií a nákupu prístrojového vybavenia Univerzitnej nemocnice Bratislava, 29. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 29. mája (TASR) - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) odmieta, že by rezort nedokázal zabezpečiť fungovanie ambulantných lekárskych pohotovostí. Rovnako nesúhlasí, že by o ich prevádzkovanie nebol záujem. Reagovala tak na utorkovú kritiku liberálov, podľa ktorých systém pohotovostí zlyhal.Ministerstvo podľa Kalavskej uzatvorilo prvé kolo tendra na organizátorov, v rámci ktorého sa vybrali prevádzkovatelia pre 40 percent siete pohotovostí. Tento týždeň sa má vypísať druhé kolo, ktoré potrvá dva mesiace. Kalavská "rezolútne" odmietla, že by poskytovatelia nemali záujem o ambulantné pohotovosti. Polovica žiadostí z prvého kola mala mať formálne nedostatky. Rezort s nimi preto bude komunikovať, aby chyby odstránili.Šéfka rezortu v tejto súvislosti pripomenula, že ambulantné pohotovosti neposkytujú urgentnú zdravotnú starostlivosť o pacientov v ohrození života.vysvetlila.PREČÍTAJTE SI AJ: SaS: Ministerstvu zdravotníctva zlyhal systém ambulantných pohotovostíFungovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) sa mení od júla tohto roka. Na Slovensku by po novom malo byť viac ako 70 ambulantných pohotovostí pre dospelých a vyše 60 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v pevnej sieti. Má vzniknúť takzvaná pevná a doplnková sieť ambulantnej pohotovosti. Pevná sieť bude cez pracovný týždeň fungovať od 14.00 do 22.00 h, v súčasnosti je LSPP otvorená do rána. Doplnková sieť bude dobrovoľná s možnosťou kratšej prevádzky.Liberáli v utorok kritizovali, že ministerstvo nedokázalo zabezpečiť pokrytie Slovenska ambulantnou pohotovostnou službou.povedala poslankyňa Jana Cigániková (SaS) s tým, že problém je okrem iných miest aj v Gelnici či v Trebišove. Člen zdravotníckeho tímu SaS Martin Barto upozornil, že vzhľadom na dĺžku ďalšieho výberového konania sa rezort bude musieť dohodnúť, kto túto službu zabezpečí dočasne.