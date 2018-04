Ministerka kultúry poskytla termíny na stretnutie s umelcami

Na archívnej snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 8. apríla (TASR) – Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) už poskytla signatárom iniciatívy Kultúrny reparát požadujúcej jej odstúpenie termíny na spoločné stretnutie. Laššáková to uviedla v nedeľnej relácii televízie TA3 V politike s tým, že čaká, na ktorý termín umelci zastupujúci iniciatívu zareagujú.uviedla Laššáková na margo nespokojnosti viac ako 2000 signatárov podpísaných pod iniciatívou.priblížila svoje očakávanie od schôdzky, ktorá sa podľa nej určite uskutoční.uistila.Nová ministerka, ktorá sa do vlády dostala v rámci jej nedávnej rekonštrukcie, deklarovala, že by. Prvým konkrétnym krokom má byť zriadenie akýchsi „kultúrnych atašé“.vysvetlila. Okrem praktického zbierania nápadov a podnetov „zdola“ by aj prakticky pomáhali.ozrejmila.Ministerstvo podľa Laššákovej tiež pripravuje projekt takzvaných Kreatívnych centier, ktoré by mali byť zriadené z európskych fondov.informovala. Dôležité pre ňu je, aby sa projekt zrealizoval transparentne a finančné prostriedky skončili tam, kde sú treba.zhrnula Laššáková svoju filozofiu ohľadom financovania verejnoprávneho RTVS. Koncesionárske poplatky šéfka rezortu označila zauviedla na margo toho, či sa bude, podobne ako jej predchodca, snažiť o zvýšenie koncesionárskych poplatkov.