Ministerka Matečná ešte nepredložila zmeny, aby zviera nebolo vecou

Na archívnej snímke vľavo ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, vpravo labradorský retríver v areáli nemocnice. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 5. augusta (TASR) - Zviera by už nemalo byť vnímané ako vec. Takúto zmenu pripravuje ministerstvo pôdohospodárstva v novele zákona o veterinárnej starostlivosti. Právna norma by tiež mala zaviesť systémové a efektívne opatrenia proti množiteľom a povinné čipovanie všetkých psov. Zmeny by tiež mali zabrániť zneužívaniu zvierat v cirkusoch.Rezort by chcel, aby nové pravidlá platili od nového roka. Návrh novely má ísť najskôr do medzirezortného pripomienkového konania (MPK), potom do vlády a definitívne o ňom rozhodne parlament. Ten má na tento rok naplánované ešte tri schôdze. Návrh ministerstvo ešte do MPK nepredložilo. Plánuje to urobiť už čoskoro, TASR to potvrdil hovorca rezortu Vladimír Machalík.uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nom. SNS).Zviera má mať vďaka zmenám osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami. Má sa zlepšiť aj vymáhanie práv zvierat v prípade týrania. Veterinárni inšpektori majú dostať v tejto veci väčšie právomoci. Napríklad v prípade podozrenia z týrania majú mať právo vstúpiť na pozemok aj bez prítomnosti polície.doplnila Matečná.Proti množiteľom psov chce rezort bojovať jasnou identifikáciou a registráciou psov aj ich vlastníkov.spresnil rezort pôdohospodárstva.Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do CRSZ. Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu aj údaje o novom vlastníkovi. V databáze majú byť jasne zaznačené pohyby psov a zmeny ich vlastníkov.doplnilo ministerstvo.Právna norma má upraviť aj postihovanie nepoctivých majiteľov psov. Majú sa zaviesť pokuty pre osoby, ktoré nezaevidujú svojich psov v CRSZ. Fyzické osoby by za to mali dostať pokutu do 800 eur, právnické do 3500 eur.Novela má riešiť aj túlavé zvieratá. Podľa predstáv ministerstva by obec mala povinne zaevidovať odchytené túlavé zvieratá do Registra odchytených túlavých zvierat, ktorý vytvorí a bude spravovať Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Obciam okrem iného nebude prikazovať zriadenie útulku.vysvetlilo ministerstvo.Zmeniť by sa mal aj prístup k cirkusovým zvieratám. Ministerstvo chce, aby nebolo možné použiť vybrané druhy divo žijúcich zvierat na verejné vystupovanie. Myslí tým vystupovanie, pri ktorom by predvádzali človekom naučené a v prírode sa bežne nevyskytujúce správanie.uviedla Matečná.