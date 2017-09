Ministerka očakáva nominácie do Súdnej rady aj od právnických fakúlt

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. septembra (TASR) – Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka vlády Lucia Žitňanská (Most-Híd) oslovila právnické fakulty a mimovládne organizácie, aby ponúkli návrhy kandidátov, ktorí by zastupovali vládu v Súdnej rade. Už 27. septembra končí päťročné funkčné obdobie dvom z troch zástupcov vládnej moci v najvyššom samosprávnom orgáne súdnictva. Vláda zatiaľ nástupcov nevybrala. Ministerka spravodlivosti verí, že miesta neostanú dlhší čas neobsadené.O tom, že chce priniesť na vládu mená kandidátov, informovala Žitňanská minulý týždeň.uviedla v stredu 13. septembra po zasadnutí vlády. Mená chce následne predstaviť partnerom v koalícii. Potvrdila pritom, že by malo ísť o nesudcov, ako je to aj stanovené v programovom vyhlásení vlády.zdôraznila.Je pravdepodobné, že vláda nestihne schváliť mená nových členov Súdnej rady do konca funkčného obdobia súčasných jej zástupcov. Istý čas tak budú chýbať traja z celkom 18 členov Súdnej rady. Od 28. júna je neobsadené už miesto jedného z troch zástupcov parlamentu. Nástupcu sudkyne Najvyššieho súdu Aleny Šiškovej sa nepodarilo zvoliť ani na septembrovej schôdzi zákonodarného zboru. Voľba bola opäť odložená pre spor vládneho Smeru-SD a ministerky spravodlivosti, ktorá nesúhlasí s tým, aby za parlament v Súdnej rade sedela štátna tajomníčka za Smer-SD a zároveň sudkyňa s prerušeným výkonom funkcie Monika Jankovská.uviedla počas piatkového (15.9.) stretnutia s novinármi. Ministerka je presvedčená, že sa jej podarí nájsť s koaličným partnerom riešenie ohľadom voľby člena Súdnej rady v parlamente.reagovala na minulotýždňovej vláde na otázku, či je stále aktuálne, že by mohla opustiť vládu pre nomináciu Jankovskej.Budúci týždeň v Súdnej rade skončia sudcovia Eva Fulcová a Ľuboš Sádovský, ktorí boli vymenovaní za jej členov vládou SR. Znovu obsadením týchto miest sa ukončí personálna obnova Súdnej rady pred jej tretím funkčným obdobím. Na konci júna v rade zasadlo sedem nových zástupcov sudcov, ktorí vzišli z májovej voľby. Funkčné obdobie sa skončilo okrem iného aj doterajšej predsedníčke Jane Bajánkovej a podpredsedovi Jánovi Vankovi. Súdna rada si 11. júla zvolila novú predsedníčku, ktorou sa stala sudkyňa Najvyššieho súdu Lenka Praženková. Podpredsedu bude Súdna rada voliť na septembrovom zasadnutí.