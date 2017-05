Ministerka školstva ČR K. Valachová podá demisiu na budúci týždeň

Kateřina Valachová na archívnej snímke.. Foto: TASR Foto: TASR

Praha 18. mája (TASR) - Česká sociálnodemokratická ministerka školstva Kateřina Valachová podá zrejme začiatkom budúceho týždňa demisiu do rúk premiéra Bohuslava Sobotku. Povedala to dnes na tlačovej konferencii v Prahe, informoval Český rozhlas.Valachová už minulý týždeň premiérovi oznámila, koho by si v čele rezortu priala vidieť ako svojho nástupcu. Konkrétne meno nechcela povedať, ale podľa nej by to mal byť niekto z ministerstva. V kuloároch sa špekuluje o jej námestníkovi Stanislavovi Štěchovi.Valachová sa rozhodla odstúpiť minulý týždeň v súvislosti s podozrením, že sa jej námestníčka Simona Kratochvílová dohadovala na dotáciách pre šport s predsedom Futbalovej asociácie ČR Miroslavom Peltom. Svoju demisiu podá k 31. máju, čo zdôvodnila tým, že ešte chce byť prítomná na rokovaní o kariérnom poriadku v Senáte.