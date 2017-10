Ministerka školstva sa výškou hranice pre gymnáziá ešte nezaoberala

Ilustračné foto Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 4. októbra (TASR) – Osemročné gymnáziá na Slovensku si budú vyberať do primy len päť percent tých najlepších uchádzačov. Minister vnútra SR Robert Kaliňák (Smer-SD) poslal ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Martine Lubyovej (nominantka SNS) list, v ktorom žiada, aby situáciu prehodnotila najmä v Bratislavskom kraji. Ako dnes Lubyová uviedla, zatiaľ sa výškou hranice nemala dôvod zaoberať.uviedla ministerka školstva. Podľa nej sa názory v tomto smere odlišujú.dodala. Limit bol podľa nej stanovený zákonom.poznamenala ministerka.Kaliňák dnes uviedol, že problém môže nastať najmä v Bratislavskom kraji, kde žiada výnimku. Zároveň doplnil, že názory by mali byť podporené i konkrétnymi číslami a faktami.poznamenal minister vnútra. Osemročné gymnáziá majú podľa Kaliňáka výhody.povedal.povedal šéf rezortu vnútra. Počet tried, ktoré by zostali v Bratislavskom kraji, je podľa neho malý a pretlak záujmu naopak zas obrovský. Ministerka školstva zároveň podotkla, že sa tejto téme bude ešte venovať a s ministrom vnútra sa stretne.