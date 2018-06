Ministerka zdravotníctva SR predstavila priority na najbližšie obdobie

Na archívnej snímke ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (TASR) - Ministerka zdravotníctva predstavila základné priority na najbližšie obdobie Prevencia, skríningy, príprava Národného onkologického programu, rozšírenie rezidentského programu, pokračovanie v efektívnych centrálnych obstarávaniach, dobudovanie urgentných príjmov či dostavba detského kardiocentra. Ministerka zdravotníctva dnes na rokovaní Odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady na pôde ministerstva predstavila základné priority na najbližšie obdobie. Rokovanie o financiáchŠéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská na stretnutí informovala, že s ministerstvom financií intenzívne rokuje o navýšení platov všetkých zdravotníckych pracovníkovpovedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Pokračovanie v projektochNa rokovaní Odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady ministerka predstavila svoju víziu a zároveň informovala, že pokračuje v rozbehnutých projektoch exministra zdravotníctva Tomáša Druckera. Štandardné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s odborníkmi pokračuje a aktívne pracuje na tvorbe štandardných diagnostických a terapeutických postupoch.uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.V súčasnosti pracujeme aj na projekte vývoja postupov pre výkon prevencie (primárnej a sekundárnej vrátane programov skríningov) a preventívnych a liečebných postupov súvisiacich s migráciou, utečenectvom a azylom na Slovensku.Dlhodobá zdravotná starostlivosť Ministerstvo zdravotníctva vníma riešenie problematiky dlhodobej starostlivosti taktiež ako jednu zo svojich kľúčových úloh.povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.Starostlivosť o onkologických pacientov Ministerstvo zdravotníctva venuje maximálnu pozornosť aj onkologickým ochoreniam.uviedla šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.Pripravuje sa aj vytvorenie expertnej skupiny na hodnotenie kvality mamografických pracovísk podľa presných a medzinárodne definovaných kritérií. Pracoviská, ktoré budú v hodnotení kvality odporúčané ako pracoviská vhodné na mamografický skríning, by mali zdravotné poisťovne následne odporúčať pacientkam a bonifikovať v platbách.Prevencia jednou z priorít Prevencia je dôležitá súčasť pri predchádzaní onkologických ochorení, resp. ich včasnom zachytení a následne úspešnej liečbe, preto bol od 1. júna na pôde rezortu zriadený Odbor verejného zdravotníctva, skríningu a prevencie.opísala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.Od začiatku novembra 2017 majú poistenci zároveň k dispozícii viac preventívnych prehliadok hradených z verejného zdravotného poistenia. Rozšírili sa u všeobecných lekárov a stomatológov. U ľudí starších ako 15 rokov pribudla napríklad možnosť bezplatnej prevencie formou pečeňových testov. U stomatológa je súčasťou preventívneho vyšetrenia prehmatanie uzlín, deti majú zase nárok na ošetrenie zubnej skloviny fluórom. Rozšírili sme rozsah preventívnych prehliadok, ktoré majú ľudia k dispozícii v rámci verejného zdravotného poistenia. Včasná prevencia je dôležitou kontrolou zdravia a pri prípadnom ochorení pomáha k jeho včasnému podchyteniu a následne úspešnej liečbe. Vyšetrenia, o ktoré sa rozšíril doterajší rozsah preventívnych prehliadok, pomôžu k včasnému zachyteniu viacerých diagnóz.Ďalšie kroky Rezort zdravotnícka systematicky pracuje aj na zlepšení podmienok v slovenských pôrodniciach. Postupne prijímame kroky, aby čo najviac zdravotníckych zariadení na Slovensku získalo certifikát „Nemocnica priateľská k deťom“ - „Baby friendly hospital“ (BFHI). Umožní to preškolenie pracovníkov, vďaka ktorému jednotlivé oddelenia budú môcť následne požiadať o udelenie certifikátu BFHI.Ministerstvo sa intenzívne venuje aj oblasti liekovej politiky. Cieľom je, aby pacienti mali čo najlepší prístup k svojej liečbe. Ministerka zdravotníctva intenzívne rokuje s ministerstvom financií o navýšení miezd všetkým zdravotníckym pracovníkom, s ministerstvom školstva o študijných odboroch a plánoch v oblasti vzdelávania zdravotníkov, s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny o problematike dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ošetrovateľstva či sociálnej oblasti.Nemocnice sa aj tento rok uchádzajú o 70 miliónov eur z kapitálových výdavkov, ktoré môžu investovať do modernizácie, rekonštrukcie či nákupu prístrojovej techniky. Obnova prístrojovej techniky pokračuje, už čoskoro bude vyhlásená súťaž na infúznu techniku, ventilátory a pristúpi sa k prvým aukciám MR prístrojov.Ministerka zdravotníctva na stretnutí informovala aj konkrétnych krokoch ako rezort systematicky rieši dlhoročný problém s chýbajúcimi lekármi v niektorých častiach Slovenska.