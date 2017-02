Ministerka Zypriesová pokladá Trumpa za nebezpečenstvo pre ekonomiku

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 5. februára (TASR) - Brigitte Zypriesová, nová nemecká spolková ministerka hospodárstva a energetiky, pokladá amerického prezidenta Donalda Trumpa za nebezpečenstvo pre hospodársky vývoj. Uviedla to v rozhovore pre dnešné vydanie Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.Ministerka predpokladá, že prezident Trump svojou politikou narazí na vnútropolitický odpor a nepresadí sa.. Dodala:Zypriesová poukázala na to, žeUnáhlené rozhodnutia ako prijatie a vzápätí zrušenie zákazu vstupu pre nemeckých držiteľov dvojitého občianstva nepotvrdzuje, že ide o vnímanie zodpovednosti konania.Na otázku denníka, či predpokladá, že Trump skončí v úrade predčasne, ministerka odpovedala:Zypriesová sa chce v krátkom čase stretnúť s Wilburom Rossom po tom, ako ho senát schváli do funkcie ministra obchodu., uviedla.