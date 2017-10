Ministerstvá predstavili návrh opatrení pre Karpatské bukové pralesy

Na archívnej snímke karpatský prales v Bukovských vrchoch - konkrétne v lokalite zvanej Stužica. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Bratislava 18. októbra (TASR) - Ministerstvá životného prostredia, pôdohospodárstva a zahraničných vecí vypracovali komplexný návrh opatrení zameraných na splnenie odporúčaní Výboru svetového dedičstva UNESCO ohľadne Karpatských bukových pralesov. Materiál predložili dnes do medzirezortného pripomienkového konania. Výbor Slovensku vyčítal napríklad ťažbu dreva, potrebná je aj úprava hraníc slovenských častí pralesov.Rezorty preto tak, ako im to v auguste uložila vláda, pripravili komplexný súbor opatrení zameraných na zabezpečenie adekvátnej ochrany a starostlivosti o slovenskú časť prírodného dedičstva. Výbor svetového dedičstva na svojom júlovom zasadnutí v Krakove opätovne upozornil Slovensko na viaceré pretrvávajúce problémy. Uložil mu do 1. februára 2018 vykonať potrebné opatrenia, rovnako predložiť návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality a ich nárazníkových zón. Podklady na zmenu hraníc budú na Sekretariát UNESCO doručené do tohto termínu, deklaruje sa v materiáli.Výbor tiež požaduje zabezpečenie ochrany pred ťažbou dreva a inými potenciálnymi hrozbami v celej slovenskej časti lokality.vysvetľuje sa v materiáli. Ochrana pred ťažbou a tiež pred lovom zveri je v súčasnosti adekvátne zabezpečená v dvoch zo štyroch oblastí. V lokalitách Stužica – Bukovské vrchy a Vihorlat sa preto pripravuje rozšírenie území s najvyšším - piatym stupňom ochrany prírody, vyhlásia tam prírodné rezervácie.Materiál reaguje aj na ďalšie výhrady. Rieši preto využitie prestížneho emblému UNESCO pre udržateľný rozvoj regiónu, podporu udržateľných foriem cestovného ruchu a mäkkých foriem turizmu, socioekonomický rozvoj, zvyšovanie environmentálneho povedomia, ako aj podporu formálneho a neformálneho environmentálneho vzdelávania a medzinárodnú spoluprácu.Karpatské bukové pralesy na Slovensku a Ukrajine pribudli do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v roku 2007. Do zoznamu UNESCO sa zapísalo desať pralesových lokalít. Z nich štyri sú na území Slovenska - lokality Stužica, Havešová, Rožok a Vihorlat.