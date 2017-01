Ministerstvo a nemocnica: Nadácii Zastavme korupciu nešlo o pravdu

Nemocnica sv. Michala v Bratislave, archívne foto. Foto: TASR- Martin Baumann Foto: TASR- Martin Baumann

Bratislava 10. januára (TASR) - Ministerstvo vnútra aj Nemocnica sv. Michala odmietajú informácie Nadácie Zastavme korupciu, ktorá oznámila, že končí svoje pôsobenie v pracovnej skupine na posúdenie výhodnosti nákupu vybavenia do Nemocnice sv. Michala v Bratislave. Podľa ich spoločného stanoviska nadácii nejde o skutočné zistenie správnych cien.Nemocnica aj ministerstvo, ktoré je jej zriaďovateľom, tvrdia, že už na prvom spoločnom stretnutí sa ukázalo, že nemocnica nenakupovala predražene, ale že naopak, pri nákupe prístrojov ušetrila. Nadácia sa teraz podľa nich snažítlačovými správami zakryť pravdu, že jej analýza nákupu zdravotníckej technikyNadácia podľa ich stanoviska klamala, keď tvrdila, že pri vlastnej analýze využívala databázu ministerstva zdravotníctva.napísala nemocnica a rezort v spoločnom stanovisku.Nadácia Zastavme korupciu dnes oznámila, že pozastavuje svoje pôsobenie v pracovnej skupine. Tvrdí, že sa nevie dostať k dokumentom, ktoré by okolnosti okolo tendra na zdravotnícku techniku viac objasnili. Organizácia má podozrenie, že zdravotnícke zariadenie malo nakupovať predražene. Nemocnica to odmietla. Pracovná skupina zložená z členov nadácie, zástupcov nemocnice či ministerstva zdravotníctva to mala preveriť.