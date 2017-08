Ministerstvo chce umožniť veterinárom predpisovať humánne lieky

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. augusta (TASR) - Veterinári budú môcť predpisovať v malých množstvách humánne lieky na použitie pre zvieratá. Ministerstvo zdravotníctva plánuje problematiku upraviť v novele zákona o liekoch, ktorú chce predložiť do legislatívneho procesu v septembri.povedala štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská.Podľa ministra Tomáša Druckera (nominant Smer-SD) sa "status quo", čo sa týka predpisovania liekov veterinármi pri poslednej novele zákona o liekoch, ktorá riešila ich reexport, nemenil. Poukázal, že veterinári ani predtým neboli oprávnení vyberať lieky v lekárňach, nebolo to však ani explicitne zakázané. Tým, že sa sprísnili sankcie za porušovanie legislatívy, sa podľa Druckera začalo "stránenie sa" výberu liekov na recepty od veterinárov.zhrnul Drucker.Ministerstvo v tejto súvislosti aktuálne cez novelu zákona o zdravotnej starostlivosti nepriamo mení aj zákon o liekoch. Lekárnici by tak mali každého štvrťroka nahlasovať údaje o počte liekov vydaných na základe veterinárneho predpisu. Rovnako veterinári budú povinní viesť evidenciu o predpísaných humánnych liekoch.