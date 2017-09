Ministerstvo dopravy mení priority pri výstavbe diaľnic a rýchlociest

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) - Ministerstvo dopravy opäť mení priority pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Myslí si to Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), ktorý takto zhodnotil plán rezortu dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) o tom, ktoré cesty sa majú začať súťažiť do roku 2019.Zväzu totiž v tomto pláne chýbajú nedostavané úseky diaľnic D1 a D3, ktoré sú súčasťou medzinárodných záväzkov Slovenska.uviedol hovorca ZSPS Peter Steigauf v dnešnom stanovisku.Ako kritickú vníma zväz situáciu v prípade dostavby úsekov diaľnice D1 Turany – Hubová a Hubová – Ivachnová.zhodnotil Steigauf.V rámci úseku Hubová – Ivachnová sa čaká podľa Steigaufa na ďalšie kroky investora NDS, pričom narastá napätie zo strany miestnych obyvateľov aj motoristickej verejnosti.dodal.Zároveň považuje za neprofesionálne prísľuby o skorom pokračovaní raziacich prác v tuneli Čebrať.doplnil hovorca.V prípade diaľnice D3 by sa podľa ZSPS nemalo zabúdať na úseky od Brodna po Oščadnicu, ktoré budú tvoriť súčasť diaľničného spojenia so susedným Poľskom a Českou republikou.upozornil Steigauf.Vo všeobecnosti však Zväz stavebných podnikateľov Slovenska víta predstavenie priorít ministerstva dopravy a NDS pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest.dodal hovorca. ZSPS ale teší, že ministerstvo dopravy reaguje na dlhodobý apel o chýbajúcom záväznom a realistickom pláne výstavby.