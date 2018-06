Ministerstvo hľadá riaditeľa pre nitriansku fakultnú nemocnicu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výberové konanie na nového šéfa nitrianskej fakultnej nemocnice. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 2. júla, informuje rezort na svojom webe.Doterajšieho generálneho riaditeľa Kamila Kolejáka z funkcie odvolali 14. marca. Dočasne poverený vedením je Ľubomír Dorociak. Vymenovaný je na dobu určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie do 14. septembra 2018.