Ministerstvo hospodárstva podporuje príchod investorov na hornú Nitru

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 24. mája (TASR)- Alternatívou pre zamestnancov baní je i príchod nových investorov a pracovných príležitostí na primerane ohodnotenú prácu. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano v reakcii na utorňajšiu (23. 5.) tlačovú konferenciu primátorky Prievidze a nezaradenej poslankyne Národnej rady (NR) SR Kataríny Macháčkovej o budúcnosti regiónu hornej Nitry po konci ťažby hnedého uhlia.pripomenul Stano. Súčasne to podľa neho v žiadnom prípade neznamená zatvorenie baní bez alternatívy pre ich zamestnancov. "Ministerstvo hospodárstva aj prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) preto intenzívne podporuje príchod investorov na regiónu, ktorí pomôžu diverzifikovať pracovné možnosti," ozrejmil s tým, že príkladom je podpora výroby spoločnosti Brose v Prievidzi.doplnil hovorca ministerstva.Diskusia o zmene, respektíve skrátení platnosti všeobecného hospodárskeho záujmu, je však podľa Stana momentálne predčasná, pretože súvisí so systémovými zmenami v tarife za prevádzkovanie systému, ktoré ministerstvo pripravuje a komunikuje s dotknutými subjektmi.Macháčková v utorok vyzvala vládu a ďalšie dotknuté inštitúcie, aby sa začali reálne zaoberať otázkou, čo bude s regiónom hornej Nitry, keď sa tam v nasledujúcich rokoch skončí ťažba hnedého uhlia a výroba elektriny z neho vo všeobecne hospodárskom záujme. Pripomenula vyjadrenia Žigu o skrátení podpory výroby elektriny či medializované informácie o tom, že by Slovenské elektrárne mali ukončiť prevádzku Elektrárne Nováky v roku 2021.zdôraznila na tlačovej konferencii v Prievidzi.Prievidzská primátorka spolu so svojím kolegom z parlamentu Jozefom Mihálom (nezaradený) zároveň predstavila i okruhy, ktoré by mali pomôcť regiónu hornej Nitry. Riešenia vidia v dobudovaní cestnej infraštruktúry, najmä obchvatu Prievidze a rýchlostnej cesty R2, tiež podpore malých a stredných podnikateľov, rekvalifikačných kurzoch či špeciálnych dôchodkoch pre baníkov, respektíve čerpaní predčasných starobných dôchodkov. Možnosťou pre región by podľa Mihála bolo i uplatnenie zákona o podpore znevýhodnených okresov. Opatrenia by mal podľa nezaradených poslancov financovať štát zo svojho rozpočtu.Macháčková chce spolu s ďalšími predstaviteľmi regiónu osloviť listom predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), ministerstvá a ďalšie inštitúcie, aby prišli do Prievidze a začali spolu dialóg o budúcnosti regiónu hornej Nitry po ukončení ťažby uhlia. Mihál zároveň avizoval, že ak časť opozičných poslancov príslušné zmeny nepresadí, minimálne ich pripravia.