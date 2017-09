Ministerstvo hospodárstva sa sťahuje do štátneho areálu SPP

Na archívnej snímke minister hospodárstva Peter Žiga. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR po viac ako štvrťstoročí začalo s postupným sťahovaním sa do nových priestorov v areáli spoločnosti Slovenský plynárensky priemysel (SPP), ktorá je prostredníctvom MH SR vo vlastníctve štátu. Informoval o tom dnes riaditeľ odboru komunikácie MH SR Maroš Stano. V súvislosti so sťahovaním už ministerstvo zmenilo svoju oficiálnu adresu v Bratislave na Mlynské nivy 44/A.Sťahovanie sa podľa jeho informácií týka približne 375 zamestnancov a potrvá do konca septembra. Nové sídlo rezortu poskytuje moderný štandard a lepšie zabezpečenie režimových pracovísk, ktoré si vyžadujú stupeň utajenia. Rezort hospodárstva napríklad riadi hospodársku mobilizáciu v krajine.povedal šéf MH SR Peter Žiga (Smer-SD).Doterajšia budova MH SR na Mierovej ulici má podľa Stana takmer 45 rokov, odvtedy sa do nej investovalo len pri opravách havarijných stavov. Celkovo je v zlom stave, vrátane nevyhovujúcej elektroinštalácie a obsahuje ešte stále azbestové časti. Jej prevádzka je drahá a nehospodárna, nespĺňa tepelno-izolačné nároky.Stano zároveň zdôraznil, že rezort budovu svojho starého sídla neplánuje predávať. Pripravuje jej rekonštrukciu, ktorá by sa po riadnom verejnom obstarávaní mala začať počas budúceho roka. Konkrétna suma bude výsledkom verejného obstarávania.dodal minister hospodárstva SR.