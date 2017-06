Ministerstvo hospodárstva SR chce aj naďalej podporovať priemysel

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 19. júna (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR chce aj naďalej podporovať priemysel ako dominantné a kľúčové národohospodárske odvetvie, nositeľa kvalitnej zamestnanosti, garanta makroekonomickej stability, exportu a motora vysoko efektívnych inovácií. Na valnom zhromaždení Asociácie priemyselných zväzov (APZ) to pred delegátmi potvrdil štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz.Ako ďalej informoval odbor komunikácie MH SR, priemyselná výroba je na jednej strane významným zamestnávateľom a tvorcom pridanej hodnoty v hospodárstve Slovenska, na strane druhej treba brať do úvahy dôležitosť energeticky a zdrojovo náročných odvetví.povedal Ferencz s tým, že nevyhnutný predpoklad pre zabezpečenie dlhodobého rozvoja, zvyšovania výkonnosti hospodárstva a konkurencieschopnosti je aj kvalitné podnikateľské prostredie.dodal.Medzi prioritami ministerstva hospodárstva spomenul aj vytváranie podmienok na zavádzanie a rozvoj inovácií a moderných technológií v priemysle, keďže budúcnosť priemyslu na Slovensku nie je len vo výrobe, ale aj v nových progresívnych technológiách. Ministerstvo hospodárstva SR má záujem podporovať zavádzanie inovácií v priemysle a pomôcť tým adaptácii firiem na nové technologické trendy, ako je napríklad automatizácia a digitalizácia.povedal štátny tajomník.Členov APZ informoval, že rezort hospodárstva pripravil aj zmenu legislatívy v oblasti investičnej pomoci, ktorá bude viac smerovať do menej rozvinutých regiónov a do väčšej podpory technologických centier. Postavenie priemyslu a smerovanie jeho ďalšieho vývoja v národnom hospodárstve bude rozpracované aj v pripravovanej Stratégii hospodárskej politiky SR do roku 2030.Asociácia priemyselných zväzov SR je nepolitická a mimovládna organizácia výrobných priemyselných zväzov, ktorá má byť dôležitým partnerom orgánov štátnej a verejnej moci SR pri príprave a tvorbe právnych predpisov SR s dôrazom na aktívnu a produktívnu vzájomnú komunikáciu a spoluprácu. APZ má približne 350 členov (firiem), ktoré zamestnávajú viac ako 110.000 osôb a tvorí asi 80 % produkcie priemyslu na Slovensku.