Ministerstvo kultúry si medziročne polepší o 36,5 milióna eur

Na snímke minister kultúry SR Marek Maďarič. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR by malo v roku 2018 disponovať s rozpočtom vo výške 280.159.727 eur, v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 by jeho disponibilné zdroje mali narásť o približne 36,5 milióna eur, čo znamená 15-% nárast. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorý dnes zverejnilo Ministerstvo financií SR.O takmer 17 miliónov eur viac by mal rezort kultúry použiť v rámci kapitálových výdavkov. Tie sa rozpočtujú v celkovej sume 36.988.937 eur.vysvetľuje rezort financií.Porastú i zdroje v oblasti podpory rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu. Výdavky na ich činnosť sú rozpočtované v sume 146.053.972 eur.spresňuje MF SR.O desať miliónov eur narástol v návrhu i rozpočet pre verejnoprávne inštitúcie (z 52.992.000 na 62.979.387 eur). Transfer pre RTVS zachováva rozpočtovanú úroveň roku 2017 (26.000.000 eur). Výrazné zvýšenie je v oblasti štátnej podpory umenia a kultúry národnostných menšín z dôvodu zriadenia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, fond zriadený v tomto roku bude mať k dispozícii osem miliónov eur. V rámci nového prerozdelenia pôjde podľa návrhu pre Fond na podporu umenia o päť miliónov eur viac ako v roku 2017 (20.000.000), Audiovizuálny fond (AvF) bude mať naopak zo štátnych zdrojov o 2.710.000 eur menej. O 300.000 eur sa má znížiť i príspevok pre TASR (z 2.500.000 na 2.200.000).