Ministerstvo nerešpektuje vôľu poslancov a hazarduje s bezpečnosťou motoristov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

So zámerom zrušiť svoju vlastnú kompetenciu regulovať sieť STK prišlo ministerstvo už počas minulého roka, kedy predstavilo novelu zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Napriek úspešnej hromadnej pripomienke, ktorá získala viac ako 500 platných podpisov, a viacerým zásadným výhradám zo strany dôležitých asociácií a združení, ako napríklad Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Zväzu automobilového priemyslu SR, alebo Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, vláda novelu posunula do parlamentu.Avšak so zámerom liberalizovať sieť staníc STK sa nestotožnil hneď prvý výbor v poradí - Výbor pre financie a rozpočet. Obsahom pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložili poslanci Peter Náhlik (SMER-SD) a Radovan Baláž (SNS), bolo ponechanie kompetencie ministerstva určovať sieť STK a ich počty tak, ako je to v platnom znení zákona. Výbor odobril zámer ministerstva zmierniť pokuty za chýbajúce emisné či technické kontroly a zvýšiť požiadavky na bezúhonnosť prevádzkovateľov staníc STK. S týmto pozmeňujúcim návrhom sa následne stotožnil aj ďalší výbor – Výbor pre hospodárske záležitosti, ktorý pozmenený návrh posunul na ďalšie rokovanie v rámci novembrovej schôdze.Na rovnakú schôdzu však ministerstvo predložilo úplne nový zákon, ktorý si prešiel veľmi podobným vývojom ako samotná novela. Nový zákon taktiež počíta s liberalizáciou siete STK a ministerstvo opäť neakceptovalo žiadnu z výhrad a varovaní odbornej verejnosti pred takýmto postupom. Keď však hrozilo, že novela zákona bude schválená parlamentom v zmenenom znení, teda bez liberalizácie, ministerstvo sa rozhodlo ju stiahnuť a pokračovať už len s novým zákonom. Núti tak poslancov opätovne zaujať stanovisko, hoci tak urobili len pred pár týždňami.Národná asociácia STK pripomína, že nekontrolované a masívne rozširovanie siete STK by dohľad nad správnosťou vykonaných kontrol výrazne komplikovalo a malo by značný negatívny vplyv na nehodovosť a zníženie bezpečnosti na cestách. Jasne o tom hovoria skúseností z okolitých štátov, kde došlo k liberalizácii trhu STK. Navyše kapacita staníc STK je dnes dostatočná. V súčasnosti je na Slovensku vyťaženosť staníc STK približne 50 %. Pri nadpolovičnom vyťažení stanice v danom okrese automaticky vzniká priestor pre ďalšiu STK, čím je zabezpečená dostatočná kapacita liniek STK pre vodičov. Na Slovensku je v súčasnej dobe v prevádzke 142 samostatných staníc STK a ich sieť sa oproti roku 2010 rozšírila o tretinu.