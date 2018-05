Ministerstvo obrany overuje spôsobilosti obrnených vozidiel 4x4

Na snímke minister obrany Peter Gajdoš počas tlačovej konferencie v priestoroch Ministerstva obrany SR. Témou tlačovej konferencie boli projekty 8x8 a 4x4 v Bratislave v piatok 10. novembra 2017. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) – Ministerstvo obrany (MO) SR momentálne posudzuje vlastnosti jednotlivých typov viacúčelových obrnených vozidiel 4x4. Testy overovania ich spôsobilostí predkladaných výrobcami by mohli byť ukončené v máji tohto roka. Uviedol to minister obrany Peter Gajdoš (SNS).povedal Gajdoš.Vláda SR v novembri 2017 súhlasila s obstaraním maximálne 81 kusov bojových obrnených vozidiel (BOV) 8x8 a 404 kusov vozidiel 4x4 pre potreby Ozbrojených síl (OS) SR. Vozidlo 4x4 by sa malo zavádzať v slovenskej armáde postupne v rokoch 2019 až 2029.