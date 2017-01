Ministerstvo obrany USA chce výnimku zo zákazu imigrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 30. januára (TASR) – Ministerstvo obrany USA plánuje požiadať Biely dom o udelenie výnimky z imigračného zákazu. Výnimka sa má týkať občanov Iraku, ktorí bojovali po boku amerických vojakov.Pentagón zostavuje zoznam takýchto Iračanov a minister obrany Jim Mattis ho chce v krátkom čase doručiť prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Žiadosť o výnimku má byť podľa denníka The New York Times zároveň ostrou kritikou prezidentovho nariadenia o pozastavení imigrácie a cestovania do USA pre občanov vybraných krajín vrátane Iraku.Medzi Pentagónom a Bielym domom panuje napätie, keďže Donald Trump svoje rozhodnutie o cestovnom zákaze nekonzultoval s ministrom obrany Mattisom. Nariadenie pritom odôvodnil bojom proti terorizmu. Zákaz imigrácie a cestovania má trvať dovtedy, kým nebude vypracovaný nový, prísnejší a dôkladnejší systém kontroly cudzincov prichádzajúcich do krajiny.Ministerstvo obrany tvrdí, že fakt, že niekto bojoval po boku amerických vojakov, je viac než dostatočným preverením. Zákaz cestovania pre občanov Iraku sa dotkol napríklad aj bývalých prekladateľov a kultúrnych poradcov z čias vojny v Iraku, ktorí požiadali o špeciálne víza a do Spojených štátov sa presťahovali alebo chcú presťahovať z dôvodov osobnej bezpečnosti.Podobne rodiny niektorých irackých vojenských predstaviteľov žijú z bezpečnostných dôvodov v Spojených štátoch. Nariadenie zasiahlo aj pilotov irackej armády, ktorí chodia do USA na tréning.uviedol Mark Hertling, bývalý generálporučík, ktorý viedol americké sily v severnom Iraku.Denník The New York Times pripomína, že stále platí strategická rámcová dohoda, ktorú s Irakom podpísal bývalý prezident George W. Bush a ktorá hovorí o blízkych diplomatických, ekonomických a bezpečnostných vzťahoch.