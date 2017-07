Ministerstvo opäť vyhlásilo tender na nákup postelí pre nemocnice

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 22. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR opäť vyhlásilo verejné obstarávanie na nákup postelí, pôjde o rámcový kontrakt. Prvý nedávny pokus o tender bol podľa MZ neefektívny, do jednotlivých kategórií sa prihlásilo málo uchádzačov.Rezort chce postele, rovnako ako CT prístroje, nakúpiť centrálne.píše sa vo vestníku verejného obstarávania. Na ministerstve zadefinovali deväť kategórií lôžok podľa technickej špecifikácie a medicínskeho využitia. Každá nemocnica si tak bude môcť vybrať to, čo potrebuje. V sume zákazky je započítaná i doplnková výbava postelí, záručný servis či nákup nočných stolíkov. Využije sa elektronická aukcia, rozhodujúca bude cena.Z jednotlivých kategórií by mali vzísť dvaja víťazní uchádzači, s ktorými sa má uzavrieť rámcová dohoda. Ešte pred dodaním postelí podľa požiadavky konkrétnej nemocnice by mali títo dvaja dodávatelia v elektronickej aukcii opäť súťažiť. S víťazom by napokon zdravotnícke zariadenie uzavrelo kontrakt.