Ministerstvo práce chce pomôcť Slovenkám, ktoré pracujú ako opatrovateľky

Firma osloví cez inzerát a ponúkne prácu

Cieľom je vyhnúť sa neserióznej agentúre

BRATISLAVA 11. júla (WebNoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR chce hľadať spôsob, ako legislatívne upraviť činnosť firiem, alebo živnostníkov, ktorí pôsobia ako sprostredkovatelia práce opatrovateľa, opatrovateľky v Rakúsku, prípadne v zahraničí.Informoval o tom po stretnutí so zástupkyňami opatrovateliek štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš. Problematika sa podľa neho principiálne netýka rezortu práce."To znamená, že ak chcem ísť rakúskou cestou, a povedali sme si, že rakúska úprava je asi to najvhodnejšie, čo by bolo možné aplikovať aj na Slovensku, tak okamžite oslovím štátnu tajomníčku ministerstva vnútra, požiadam ju o stretnutie, pravdepodobne na expertnej úrovni medzi našimi pracovníkmi a pracovníkmi ministerstva vnútra, ktorí majú na starosti otázky živnostenského zákona a pokúsime sa nájsť nejakú cestu," povedal Ondruš.Ako priblížil štátny tajomník, model funguje tak, že niekto ženy na Slovensku osloví cez inzerát a ponúkne im sprostredkovanie práce opatrovateľky v Rakúsku."Pričom na začiatku dostávajú tieto ženy minimálne, alebo v podstate žiadne relevantné informácie. Ony podpisujú akési zmluvy o sprostredkovaní vo chvíli, keď ešte nie sú živnostníčkami. Živnostníčkami sa stávajú neskôr, až na území Rakúskej republiky," vysvetlil Ondruš. Podľa neho tak ide o problém rakúskej živnostníčky a slovenskej firmy, či slovenského živnostníka.Cieľom rezortu práce je čo najintenzívnejšie sprostredkovať informácie ženám o tom, ako vyzerá a správa sa neseriózna agentúra, ktorá túto prácu ponúka."Chcem vyzvať všetky ženy, akokoľvek majú záujem o prácu opatrovateľky v Rakúsku, ak sa kontaktujú s firmou, ktorú nezaujíma ich znalosť nemčiny, ktorú nezaujímajú ich odborné znalosti a schopnosti v oblasti opatrovateľstva, ktorá im nedá na prečítanie a na podpis zmluvu o sprostredkovaní práce skôr, ako im sprostredkuje presun do Rakúska, a ktorá v tej zmluve jednoznačne a jasne nedefinuje služby, ktoré bude poskytovať aj po príchode na územie Rakúskej republiky, tak s takýmito agentúrami nech sa ľudia na Slovensku vôbec nebavia," vyzval Ondruš.