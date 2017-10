Ministerstvo pre vývoz liekov uložilo pokuty za desaťtisíce eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR riešilo od začiatku roka, kedy sa zmenili podmienky vývozu liekov zo Slovenska, už viacero porušení novej legislatívy.povedala pre TASR jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová.Rozhodnutie o udelení sankcie nadobudlo právoplatnosť doteraz v jednom prípade a bola zaplatená pokuta 1000 eur. Pokuty padali už aj vlani. Od januára 2016 doteraz ministerstvo uložilo celkovo pokuty za reexport spolu vo výške 227.500 eur.doplnila Eliášová.Podľa novely zákona o liekoch už od januára distribučné firmy nemôžu viac za hranice vyvážať tie, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Dá sa to iba v prípade súhlasu ich výrobcu. Za nedodržiavanie zákona hrozia veľkodistribútorom pokuty až jeden milión eur, lekárňam do 100.000 eur. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) avizoval tvrdé tresty pre tých, ktorí budú porušovať novú legislatívu.priblížila doterajšie skúsenosti Eliášová.Lieky zo Slovenska v minulých rokoch často smerovali do krajín západnej Európy, kde je ich cena vyššia. Situáciu nepomohla vyriešiť ani možnosť zákazu vývozu. K dispozícii tak neboli mnohé antipsychotiká, antibiotiká, antiepileptiká, antikoagulanciá, ale aj lieky pre onkopacientov. Ministerstvo hneď v januári po zavedení nových pravidiel informovalo, že situácia s dostupnosťou liekov pre slovenských pacientov sa výrazne zlepšila.