Ministerstvo školstva nateraz neplánuje zriadiť školského ombudsmana

Martina Lubyová - ministerka školstva, vedy, výskumu a športu. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Ministerstvo školstva v najbližšom čase neplánuje opätovne zriadiť pozíciu školského ombudsmana, ktorú v minulosti zrušili. Povedala to počas štvrtkovej (12. 10.) parlamentnej Hodiny otázok ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS).Táto funkcia je podľa nej momentálne zbytočná, keďže agendu práv pedagogických a odborných zamestnancov systémovo zabezpečuje sekcia regionálneho školstva ministerstva školstva.uviedla Lubyová.Nezaradený poslanec Oto Žarnay, ktorý sa na zriadenie ombudsmana pýtal, ministerke oponoval. Podľa nej rezort problémy učiteľov nerieši a školský ombudsman chýba. Odvolával sa na sťažnosti učiteľov, ktorí sa na poslancov obracajú.vyhlásil. Dodal, že ak by sekcia riadne riešila problémy učiteľov, tí by sa poslancom nesťažovali, že je na nich vykonávaný bossing, že ministerstvo školstva to nerieši a že ich odkazuje na zriaďovateľa škôl, lebo toto nie je v jeho právomoci.Lubyová reagovala, že eviduje, čo poslanec hovorí. Sľúbila, že sa na to pozrie.