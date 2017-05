Ministerstvo spravodlivosti dobuduje analytické centrum

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 6. mája (TASR) – Analytické centrum, ktoré na Ministerstve spravodlivosti SR funguje už rok, sa dočká svojho dobudovania. Umožní to nenávratný finančný príspevok vo výške takmer tri milióny eur z Operačného programu Efektívna verejná správa.Ministerstvo vysvetlilo, že od projektu financovaného z európskych fondov očakáva komplexné dobudovanie analytického centra, ktoré vzniklo pred rokom - 1. mája 2016." uviedol hovorca rezortu Peter Bubla.Výzvu na projekt s názvom Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu zverejnilo ministerstvo vnútra koncom apríla. Prínos projektu bude podľa Bublu najmä v štyroch základných oblastiach.Analytické centrum bude po dobudovaní produkovať analýzy, hodnotenia a výstupy pokrývajúce celú agendu rezortu. Analytici budú mať na starosti aj vypracovávanie prognóz, ktoré budú mapovať vývojové trendy v rezorte a budú navrhovať riešenia.Vďaka eurofondovému projektu má na ministerstve vzniknúť funkčný systém zberu údajov pre prácu analytikov. Projekt má priniesť aj zmeny v štruktúre vykazovaných štatistík tak, aby štatistika rezortu zodpovedala moderným vývojovým trendom a odrážala záujem verejnosti o poskytované údaje.V súčasnosti má analytické centrum päť zamestnancov, ku ktorým pribudne desať ďalších. Potrebnosť jeho dobudovania ilustroval hovorca MS na príklade zmien v exekúciách, ktoré rezort pripravoval nedávno." ozrejmil Bubla.Ministerskí analytici vypracovali aj v oklieštenej zostave viacero dokumentov. Napríklad analýzu pracovnej zaťaženosti okresných súdov za roky 2013 až 2015, analýzu priemernej dĺžky konaní na okresných súdoch a výdavky na nálezy Ústavného súdu SR za to isté obdobie, analýzu činnosti registrových súdov v roku 2015 alebo analýzu pracovnej zaťaženosti okresných súdov za rok 2016, menoval Bubla.Analytické centrum zbiera, vyhodnocuje a analyzuje údaje, ktoré sú potrebné na plnenie strategických a koncepčných úloh rezortu. Okrem analytickej činnosti hodnotí aj efektívnosť výdavkov, navrhuje kvalitnejšie nastavenie systému súdov či sleduje a vyhodnocuje prieťahy v súdnom konaní.Projekt má priniesť v dlhodobom horizonte kvalitnejšie činnosti a služby centra. Posilnené majú byť aj vzťahy so zahraničnými odborníkmi a inštitúciami, ktoré môžu následne pozitívne ovplyvniť spoluprácu, ako aj obojstrannú výmenu know-how.