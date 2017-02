Ministerstvo spravodlivosti USA bráni Trumpov dekrét o migrácii

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Francisco 7. februára (TASR) - Dekrét amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorým na 90 dní zakázal vstup do USA občanom a utečencom zo siedmich prevažne moslimských krajín, bol zákonným spôsobom uplatnenia právomocí hlavy štátu a nie je zameraný voči moslimom. Uvádza sa to v 15-stranovom písomnom stanovisku ministerstva spravodlivosti, ktoré v pondelok zaslalo 9. obvodnému odvolaciemu súdu v San Franciscu.Ministerstvo ďalej argumentuje, že je v kompetencii prezidenta rozhodnúť "o vstupe cudzincov na územie Spojených štátov a o prijímaní utečencov" a dekrét teda zodpovedá právnej praxi. Súčasne označilo verdikt federálneho sudcu, ktorým Trumpov dekrét dočasne zablokoval, za "pomýlený".Trump podpísal sporné nariadenie 27. januára. Sudca v štáte Washington ho predbežne zablokoval v piatok, voči čomu sa ministerstvo spravodlivosti odvolalo. Odvolací súd v San Franciscu však v nedeľu toto odvolanie ministerstva spravodlivosti zamietol a namiesto toho požiadal štáty Washington a Minnesota, ktoré proti dekrétu podali žaloby, a Trumpovu administratívu, aby do pondelka popoludnia predložili ďalšie dokumenty.Ústne argumenty si súd vypočuje telefonicky dnes od 15.00 h miestneho času (polnoc SEČ), pričom každá strana sporu na to dostane 30 minút.