Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo súťaž na svoje nové sídlo

Na archívnej snímke Lucia Žitňanská. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júla (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti postúpilo v riešení priestorovej otázky. V dnešnom vydaní denníkov zverejnilo platený inzerát na výber svojej novej administratívnej budovy. Ponuky záujemcov očakáva do konca júla.Podmienky výberového konania rezort zverejnil na webe. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) vysvetlila, že do budovy na Župnom námestí sa v súčasnosti nezmestí v plnom zložení ani ministerstvo, ani Najvyšší súd, pre ktorý bola v minulom tisícročí postavená. Rezort dnes budovu spravuje, Najvyšší súd je tu v prenájme.uviedla Žitňanská na dnešnej tlačovej konferencii. Budova na Župnom námestí si navyše vyžaduje rekonštrukciu.K vyhláseniu výberového konania ministerstvo pristúpilo potom, ako oslovilo vlani a začiatkom tohto roka štátne inštitúcie. Podľa ministerky dnes verejnoprávny priestor, ktorý by im mohol vyhovovať, v Bratislave neexistuje. Rezort si dopredu spravil i neverejný prieskum realitného trhu v hlavnom meste.uviedla na základe výsledkov prieskumu Žitňanská.ozrejmila.Ministerka tiež uviedla, že riešiť obstaranie budovy pre ministerstvo jecharakterizovala technicky nevyhovujúci stav budovy, ktorá od 80. rokov minulého storočia neprešla rekonštrukciou.povedal dnes v reakcii na krok ministerstva hovorca Najvyššieho súdu Boris Urbančík.ozrejmil.Urbančík poukázal na havarijný stav viacerých častí budovy, napríklad na zatekanie do pojednávacích miestností. To súd dnes podľa neho nemôže riešiť, lebo je v budove len v prenájme.Ministerstvo súťaž vyhlásilo ako dvojkolovú s tým, že v prvom kole mieni vytriediť ponuky, ktoré neprichádzajú do úvahy z technického hľadiska. Až v druhom kole sa budú otvárať obálky s cenovými ponukami. Žitňanská tiež informovala, že súťaž je otvorená a môžu aj nevybrať žiadnu ponuku.doplnila ministerka.Predstava Žitňanskej je, že by sa do nových priestorov presťahovalo aj Centrum právnej pomoci, ktoré je dnes v nevyhovujúcich podmienkach na Námestí slobody. K 380 plánovaným úradníkom ministerstva, tak treba pripočítať 40 zamestnancov centra, pre ktorých rezort potrebuje celkom 9000 štvorcových metrov kancelárskych priestorov.Ministerka by chcela sťahovanie podľa podmienok súťaže zrealizovať najneskôr do konca marca 2019. Súťaž je vyhlásená alternatívne na prenájom s možnosťou odkúpenia aj na kúpu priestorov.deklarovala.