Ministerstvo varuje Slovákov pred hurikánom Irma, má udrieť v Karibiku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) – Slováci nachádzajúci sa v oblasti východného a severného Karibiku by mali byť obozretní – od dnešného večera až do začiatku budúceho týždňa môže túto oblasť zasiahnuť hurikán Irma. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR o tom informuje na svojej internetovej stránke.varuje rezort diplomacie.Zároveň pripomína Slovákom, že v prípade núdze môžu kontaktovať núdzovú linku Zastupiteľského úradu SR v Havane +53 526 30584.kontaktovať núdzovú linku veľvyslanectva SR vo Washingtone, D.C. na telefonickom čísle +1 202 361 6298," informuje.Ministerstvo taktiež odporúča Slovákom, aby v prípade cestovania do uvedených oblastí využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na jeho internetovej stránke.