Ministerstvo zahraničia varuje Slovákov: Sem radšej necestujte

Bratislava 9. augusta (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR neodporúča Slovákom cestovať do Iraku, Jemenu, Líbye, Somálska, a Sýrie. Pre TASR to uviedol tlačový odbor rezortu diplomacie.konštatoval rezort.Pre krajiny ako Egypt, Thajsko, Tunisko, Turecko, Haiti platí podľa ministerstva druhý stupeň odporúčania - zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí. Ten platí aj pre krajiny ako Bangladéš, Burundi, Čad, Eritrea, Etiópia, Ghana, Guinea, Kamerun, Keňa, Kongo, Kórejská ľudovodemokratická republika, Mauritánia, Niger, Nigéria a Sudán.Rezort v prvom rade odporúča Slovákom predchádzať situáciám, v ktorých by sa mohli dostať do nebezpečenstva.konštatoval rezort.Prvý stupeň odporúčania v podobe upozornenia platí pre Francúzsko, Indonéziu, Izrael, Komory, Seychely, Taliansko, Jordánsko, ale aj pre krajiny ako Belgicko, Burkina, Džibutsko, Gabon, Irán, Južná Afrika, Nigéria, Pobrežie slonoviny, Rwanda, Saudská Arábia, Spojené Kráľovstvo a Ugandu.Ministerstvo zároveň zdôrazňuje, že odporúčania slúžia pre Slovákov iba ako jeden zo zdrojov pre rozhodovanie sa pred vycestovaním do zahraničia.dodal.Taktiež Slovákom odporúča, aby pred vycestovaním do zahraničia využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na stránke rezortu diplomacie.