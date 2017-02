Ministerstvo zdravotníctva nechalo oceniť špecializované ústavy

Na archívnej snímke minister zravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR – Dano Veselský Foto: TASR – Dano Veselský

Bratislava 9. februára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva nechalo oceniť hodnotu štyroch špecializovaných ústavov. Dôvodom je, že sa majú vložiť do základného imania inej spoločnosti. Ich akcionárom by sa podľa vyjadrení šéfa rezortu Tomáša Druckera (nominant Smer-SD) mala stať Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP).Štátna poisťovňa má pre vysokú minuloročnú stratu problém s negatívnym vlastným imaním. Nepeňažným vkladom do jej základného imania by sa zvýšila hodnota jej majetku. Drucker takéto riešenie pripustil ešte vlani v novembri.Ministerstvo si nechalo oceniť Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a Východoslovenský onkologický ústav u spoločnosti SK Active. Zaplatí za to 12.000 eur s DPH.VšZP, ktorá je najväčšou na trhu, je v strate od minuloročného augusta po tom, čo zreálnila tvorbu technických rezerv. Musela preto vypracovať ozdravný plán. Pôvodne sa vlani očakávala strata na úrovni asi 280 miliónov eur, nakoniec však má byť nižšia okolo 200 až 210 miliónov eur. VšZP ešte v takejto vysokej strate nebola.Vlastnými úspornými opatreniami chce štátna zdravotná poisťovňa tento rok ušetriť viac ako 115 miliónov eur na nákladoch. Od štátu je na jej dofinancovanie potrebných asi 150 miliónov eur. Peniaze má dostať cez zvýšenú platbu za poistencov štátu, koľko, zatiaľ nie je jasné. Ak by časť takto získaných peňazí VšZP nestačila, poisťovňa avizovala rokovania o úverovom rámci s komerčnými bankami.