Ministerstvo zdravotníctva predstavilo Národný onkologický program

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predstavilo v utorok návrh Národného onkologického programu (NOP). Ide o dvojročný strategický plán, ktorý má pomôcť k zníženiu vzniku nových onkologických ochorení. MZ sa snaží vybudovať funkčný dialóg s odborníkmi z pacientskych organizácii, ktorého výsledkom bude vypracovanie komplexnejšieho dokumentu.povedal štátny tajomník rezortu Stanislav Špánik. Dokument má pomenovať základné problémy v oblasti starostlivosti o onkologických pacientov a ponúka konkrétne kroky k ich riešeniu. Všetky zahrnuté agendy budú detailne rozpracované v komplexnejších akčných plánov.Dvojročný strategický plán ponúka základné riešenia v oblasti prevencie, skríningu, včasnej diagnostiky, optimálnej liečby, sledovanie pacientov a následnej dlhodobej starostlivosti. Medzi konkrétne ciele programu patrí napríklad zníženie užívania tabaku, zníženie environmentálnych expozícií vedúcich k nádorovým ochoreniam, prevencia nádorových ochorení súvisiacich s vírusovým ochorením, skoré zachytenie nádorového ochorenia, ale aj označovanie potravín alebo zlepšenie pracovného prostredia.povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). Prvým krokom bude zavedenie skríningu a s ním súvisiacej informačnej kampane. Do procesu budú zapojené poisťovne, ktoré NOP podporujú a budú pacientov aktívne pozývať na preventívne vyšetrenia a následne kontrolovať, či sa pacient vyšetrení naozaj zúčastnil.dodala Kalavská. Celoplošný skríning, ktorý na Slovensku zatiaľ neexistuje, spočíva v aktívnom vyzývaní občanov na vyšetrenie, to zahŕňa aj prevenciu u občanov, ktorí chorí nie sú. Efektívne a rýchle vyšetrenie zvyšuje šance na odhalenie choroby v ranej fáze a prispieva k možnosti vyliečenia.V oblasti liečby onkologických ochorení je problémovou oblasťou najmä paliatívna starostlivosť, ktorej financovanie by malo byť podporené v NOP.vysvetlila hlavná odborníčka pre paliatívnu medicínu MZ Kristína Križanová.MZ zvažuje aj motiváciu lekárov.povedala ministerka zdravotníctva. Plán vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva je krokom súvisiacim so záväzkami plynúcimi z Agendy 2030, ktorú členské štáty OSN podpísali v roku 2015 a ktorá podporuje štáty v spoločnom koordinovanom postupe pri riešení globálnych výziev. Patrí sem aj kontrola neprenosných, a teda aj onkologických ochorení.