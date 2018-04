Ministerstvo zdravotníctva SR mení rezidentský program

Na snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ohlásilo zmeny v rezidentskom programe pre lekárov. Rozširuje ho o ďalšie špecializácie, hovorí aj o zrušení časového obmedzenia jeho prerušenia spojeného s materskou či rodičovskou dovolenkou, ktoré nedávno kritizovali lekárski odborári.povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).LOZ tvrdí, že s MZ síce diskutovali, no rezortpovedal Visolajský.LOZ prednedávnom podmienky rezidentského programu namietalo v tom, že lekárke pod hrozbou pokút nedávajú možnosť využiť celú dobu materskej dovolenky. LOZ preto ministerstvo i poslancov žiada, aby doplnili do novely ustanovenie aj pre tých, ktorí sú v rezidentskom programe teraz. Novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti už schválila vláda, ešte sa ňou bude zaoberať parlament, mohla by platiť od augusta tohto roka.Cez rezidentský program dopĺňa rezort zdravotníctva počty chýbajúcich lekárov, snaží sa ich dostať aj do menej atraktívnych oblastí. V priebehu tohto roka sa doň budú môcť zaradiť okrem všeobecných lekárov aj ďalšie špecializačné odbory – detskí psychiatri, odborníci na urgentnú medicínu a anestéziológovia.Do programu bolo od roku 2014 zaradených 363 rezidentov. Doteraz ho ukončilo 81 absolventov z oblasti všeobecného lekárstva a pediatrie.povedala Kalavská.Po novom by si rezidenta ešte pred vstupom do programu uviedol samosprávny kraj, v ktorom bude po skončení štúdia pôsobiť. Ten mu následne pomôže pri hľadaní obvodu, v ktorom bude po ukončení rezidentského štúdia poskytovať zdravotnú starostlivosť.Rezidenti sa budú aj naďalej v zmysle predpisov EÚ zúčastňovať na pohotovostných službách, novinkou však bude, že na ich počte sa dohodnú priamo so zamestnávateľom. Každý rezident bude musieť v období siedmich rokov po skončení štúdia minimálne päť rokov pracovať ako všeobecný lekár.