Ministri budú rokovať o dlhu v zdravotníctve aj financovaní škôl

Na snímke sprava podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák, predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) - Ministri dnes budú hovoriť o situácii v zdravotníctve i financovaní škôl. Dlh v zdravotníctve vlani narástol o takmer 100 miliónov eur. Záväzky po lehote splatnosti dosiahli ku koncu minulého roka 647,24 milióna eur. Najviac, stá milióny eur, dlhujú na nezaplatených faktúrach a odvodoch štátne univerzitné a fakultné nemocnice. Spomedzi 13 netvorila nový dlh iba jedna, a to banskobystrická fakultná nemocnica.píše sa v informácii ministerstva zdravotníctva. Šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) už dlhšie hovorí nielen o potrebe dofinancovania zdravotníctva, ale aj opätovnom oddlžení nemocníc.Témou zasadnutia vlády budú aj zmeny vo financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení. Rezort si od nich sľubuje spravodlivejší a adresnejší systém financovania, zníženie byrokracie i predchádzanie neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov. Minister Peter Plavčan (nominant SNS) ich predkladá opätovne po tom, čo akceptoval pripomienky samospráv. Práve pre tento rozpor zmeny odmietla tripartita. Novelu zákona však predkladá v rozpore s ministerstvom financií pre nekryté výdavky i Novými školskými odbormi, Slovenskou komorou učiteľov či Konferenciou biskupov Slovenska.Kabinet bude rokovať aj o patentovom zákone, ktorý treba zmodernizovať, vyplýva z dôvodovej správy k návrhu jeho novelizácie z dielne Úradu priemyselného vlastníctva SR.zdôvodnil úrad. Právna norma by mala byť účinná od roku 2018.Na programe je aj viacero záverečných účtov. Ako vyplýva zo štátneho záverečného účtu SR za rok 2016 z dielne rezortu financií, Slovensko malo vlani historicky najnižší schodok verejných financií v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP). Deficit dosiahol vlani 1,361 miliardy eur alebo 1,68 % hrubého domáceho produktu (HDP). Oproti pôvodne rozpočtovanej hodnote bol nižší o 0,25 percentuálneho bodu (p. b.) a oproti výsledku za rok 2015 o 1,06 p. b.Vláda posúdi aj rozsah miest v štátnej službe, ktoré môžu zastávať len štátni občania Slovenskej republiky. Doposiaľ cudzinci nesmeli pôsobiť na štátnozamestnaneckých miestach v justícii, obrane, na vnútre a v odboroch priemyselného vlastníctva a ochrany utajovaných skutočností. Po novom by sa obmedzenie malo vzťahovať aj na odbory kybernetická bezpečnosť, investície a informatizácia. Naopak, v zmysle novej úpravy budú môcť cudzinci vykonávať štátnu službu na Úrade vlády, čo doterajšie nariadenie neumožňovalo.Kabinet by dnes taktiež mal vymenovať nového zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca SR. Má sa ňou stať Michaela Žáková. Vedúca oddelenia vonkajších vzťahov Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru má nahradiť doterajšiu zástupkyňu Máriu Borguľovú, ktorá je v tejto funkcii od novembra 2013. Rovnako sa má venovať schvaľovaniu programov starostlivosti o viacero chránených vtáčích území.