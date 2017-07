Ministri budú rokovať o zmenách v zdravotníctve aj novom šéfovi ÚRSO

Na archívnej snímke zľava podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a predseda vlády SR Robert Fico Na snímke zľava podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a predseda vlády SR Robert Fico. Foto: FOTO TASR – Dano Veselský Foto: FOTO TASR – Dano Veselský

Bratislava 24. júla (TASR) - Vláda sa na dnešnom rokovaní vráti k témam zo zrušeného zasadnutia začiatkom júla. Pôvodne malo ísť o posledné stretnutie ministrov pred letnou prestávkou. Rokovaniu kabinetu budú dominovať zmeny v zdravotníctve a voľba nového šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Tým sa má stať Ľubomír Jahnátek, bývalý minister hospodárstva aj pôdohospodárstva a v súčasnosti poslanec Národnej rady SR za Smer-SD.Dôvodom zrušenia posledného rokovania mali byť platy učiteľov, vysvetľoval vtedy premiér Robert Fico (Smer-SD). Či sa o nich bude hovoriť dnes, nie je jasné. Na programe zatiaľ táto téma nie je. Ministerstvo školstva však v piatok (21.7.) avizovalo, že šéf rezortu Peter Plavčan (nominant SNS) bude po vláde informovať o návrhu kompromisného riešenia zvýšenia tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.Šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) predkladá na zasadnutie novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Prináša zvýšenie poplatku za návštevu urgentu v nemocnici pre pacientov s ľahkými diagnózami. Pacient s kašľom či nádchou zaplatí po novom desať eur oproti doterajším necelým dvom. Vážne prípady, naopak, nezaplatia nič. Takto nastavené úhrady majú odradiť pacientov, ktorí by chceli zneužívať systém.Doladiť sa majú aj pravidlá pri vyberaní poplatkov. Za tie nepovolené hrozí Drucker vysokými sankciami, tvrdí, že nemieni rešpektovať vyberanie úhrad za služby, ktoré sú plne hradené zo zdravotného poistenia. Pokutu majú dostať ambulancie, ktoré sa rozhodnú objednať pacienta na presný čas v rámci ordinačných hodín za poplatok. Ministri budú rokovať aj o znížení finančných nákladov pre zamestnávateľov pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby. Po novom by ju nemuseli zaobstarať trvalým zmluvným vzťahom, vyplýva z novely zákona o ochrane a podpore verejného zdravia.Za nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) by mala vláda vymenovať Ľubomíra Jahnátka. Prvýkrát sa obsadzuje táto pozícia podľa nových pravidiel, predtým musel rozhodnutie kabinetu potvrdiť ešte prezident.Opozícia Jahnátkovi vyčíta jeho politické prepojenia, pre ktoré nemôže zastávať funkciu nezávisle. Tieto výhrady odmieta minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) aj premiér Fico. Poukazujú na to, že Jahnátek je odborník, do funkcie ho nominovala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení a výberová komisia ministerstva hospodárstva ho označila za najlepšieho zo štyroch prihlásených kandidátov.V najbližšom období plánuje štát obnoviť 41 budov ústredných štátnych orgánov. Ich obnova by mala stáť viac ako 17,7 milióna eur. Vyplýva to z Plánu obnovy relevantných budov 2017, ktorý ministerstvo dopravy a výstavby predkladá na rokovanie vlády.Povinnosť obnovy tohto typu budov ustanovila európska smernica o energetickej efektívnosti. Od členského štátu EÚ sa vyžaduje, aby od prvého januára 2014 každoročne obnovil tri percentá z celkovej podlahovej plochy vykurovaných alebo chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ústredné orgány štátnej správy. Dosiahnuť tak majú aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť.Kabinet má na programe aj návrh na udeľovanie nových štátnych cien z dielne poslancov Smeru-SD. Činy a aktivity jednotlivcov alebo kolektívov, ktoré boli mimoriadne prínosné pre rozvoj jednotlivých sfér spoločenského, kultúrneho a ekonomického života na Slovensku, by mohli byť oceňované Štátnou cenou Alexandra Dubčeka. Úrad vlády navrhol aj o zriadenie Štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana. Odovzdával by ju predseda Národnej rady SR občanom za ich mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti na Slovensku.