Ministri budú rokovať v Gabčíkove, pripomenú si výročie vodného diela

Pohľad na prevádzku ľavej plavebnej komory Vodného diela na stupni Gabčíkovo. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) - Ministri budú v stredu pri príležitosti 25. výročia vybudovania a prevádzky Vodného diela Gabčíkovo rokovať priamo v priestoroch vodnej elektrárne. Prvým bodom zasadnutia vlády má byť materiál o aktuálnych problémoch a strategických dokumentoch vodného hospodárstva Slovenska.uviedol na facebookovom profile v predvečer rokovania premiér Robert Fico (Smer-SD). Štát nad Gabčíkovom opäť prevzal kontrolu v roku 2015, keď vypovedal zmluvu Slovenským elektrárňam.Ako sa konštatuje vo vládnom materiáli, doterajšie prevádzkovanie Vodného diela potvrdilo jeho kvality. Okrem zvýšeného zanášania zdrže sedimentmi sa negatívne prognózy jeho odporcov nepotvrdili.píše sa v informácii pre kabinet. Maďarsko v roku 1989 výstavbu Vodného diela Nagymaros zrušilo.Ministri budú hovoriť aj o rozšírení chránených území. Na Slovensku má pribudnúť 169 nových chránených lokalít - území európskeho významu, ktoré sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Slovensko pre nedostatky v ich vyhlasovaní čelí konaniu zo strany Európskej komisie. Ministerstvo životného prostredia preto predkladá návrh na doplnenie národného zoznamu týchto lokalít.Kabinet sa bude venovať i tomu, koľko alkoholu pijú Slováci. Slovensko patrí podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) medzi krajiny s jeho vyššou spotrebou. V spotrebe alkoholu nás WHO zaraďuje ku krajinám ako Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko, Česko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Slovinsko. Podpisovať sa to môže pod predčasné úmrtia. Ministri preto v stredu prerokujú aktualizáciu národného akčného plánu pre problémy s alkoholom. Slováci ho však pijú menej ako kedysi, ukazujú dáta zo Štatistického úradu SR.