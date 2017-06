Ministri dnes budú rokovať o investičnej pomoci aj postavení menšín

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Investičná pomoc pre prešovskú spoločnosť Leyard Europe, výmena na poste podpredsedu Úradu priemyselného vlastníctva, zhodnotenie činnosti Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ako aj správa o postavení národnostných menšín budú témami dnešného rokovania vlády. Ministri budú hovoriť aj o budúcotýždňovom stretnutí lídrov Európskej únie, ako aj V4.Prešovská spoločnosť Leyard Europe žiada štát o investičnú pomoc 1,05 milióna eur na výstavbu výrobných a administratívnych priestorov v priemyselnom parku Záborské a obstaranie technologického vybavenia. Chce rozšíriť existujúci podnik priemyselnej výroby zameraný na výrobu LED panelov. Investícia v nominálnej výške 5,03 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2015 až 2017. Prijímateľ pomoci má do konca roku 2021 vytvoriť 119 nových pracovných miest.Kabinet sa bude venovať i postaveniu národnostných menšín na Slovensku.konštatuje sa v správe z dielne Úradu vlády SR. Výzvami pre ďalšie obdobie majú byť napríklad vytvorenie verejnoprávneho fondu na podporu kultúry národnostných menšín či odstraňovania pretrvávajúcich rezerv v otázke používania jazyka menšín.Ministri majú na programe aj odpočet činnosti Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za minulý rok. Splnomocnenec Ábel Ravasz (nominant Mostu-Híd) spomína v rámci realizovaných opatrení optimalizáciu a zmeny organizačnej štruktúry úradu. Témou bude aj plnenie Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020.Vláda sa bude zaoberať členstvom Slovenska v Európskom laboratóriu molekulárnej biológie (EMBL). Podľa ministerstva školstva táto inštitúcia patrí medzi svetových lídrov vedy a výskumu v oblasti prírodných vied. SR bola doteraz tzv. perspektívnym členom. Trvalým členstvom získa Slovenská republika prístup do všetkých laboratórií v rámci EMBL, ako aj hlas v Rade EMBL.Na programe rokovania je aj výmena na poste podpredsedu Úradu priemyselného vlastníctva. Elemíra Murčeka má nahradiť Miroslav Čellár.